VIDEO FUERTE: Un hombre golpea a una mujer en la cabeza con un bate; es detenido

Puebla, 9 de febrero (Periódico Central).- En redes sociales ha circulado un video en el que un hombre golpea con un bate a una mujer en Seattle, Estados Unidos.

Por la fuerza del golpe, la mujer quedó tirada en el piso desangrándose y el hombre recogió sus cosas del piso y se fue del lugar como si nada hubiera sucedido.

Personas que presenciaron el horrible hecho solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Cuando llegaron al lugar, encontraron a la mujer tirada en el piso y con sangre saliendo de uno de sus oídos.

Terrifying moment homeless man cracks woman's skull with a baseball bat as she walks home in unprovoked attack in Seattle: Suspect has a long rap sheet and was living in transitional housing

======https://t.co/IA1cVTB79e pic.twitter.com/PyQyD9D4rd

— Επικαιρότητα – V – News (@triantafyllidi2) February 9, 2022