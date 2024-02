MC derrapa. Sus fichajes evocan lo peor de la política y Álvarez Máynez no prende

Entre los nuevos rostros de Movimiento Ciudadano se encuentran los expriistas Claudia Ruiz Massieu, Fernando García Cuevas, la experredista Alejandra Barrales; el sobrino de la Diputada Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez; el actor Roberto Palazuelos y hasta empresarios como Gustavo de Hoyos Walther.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– Movimiento Ciudadano se ha vendido en su campaña del proceso electoral 2024 como “Lo Nuevo” en la política mexicana. Pese a ello, ha incorporado exmilitantes priistas y panistas como Claudia Ruiz Massieu, Fernando García Cuevas, Hipólito Deschamps Espino Barros y hasta empresarios como Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Coparmex y uno de los artífices de la alianza PAN-PRI-PRD junto con Claudio X. González.

“Lo nuevo va más allá de colores”, dijo Jorge Álvarez Máynez, candidato del partido naranja a la Presidencia de la República, en redes sociales para mostrar su apoyo a Ruiz Massieu. Lo cierto es que el partido de Dante Delgado ha recurrido desde el proceso pasado a figuras de otras fuerzas políticas para posicionarlos como sus abanderados.

Además de los exmilitantes de otros partidos ya citados, la lista de candidatas y candidatos emecistas al Congreso de la Unión en estas elecciones por el principio de representación proporcional incluyen a la experredista Alejandra Barrales, la exgobernadora priista de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, el sobrino de la Diputada panista Margarita Zavala, el expanista Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, el exmilitante del PVEM y Diputado del Congreso de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero; y Pablo Vázquez Ahued, quien fuera suplente del Diputado morenista Salvador Caro Cabrera.

En la Ciudad de México, Salomón Chertorivski –quien fue Secretario de Salud en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera– buscará la Jefatura de Gobierno este año.

De igual manera, figuran nuevamente aspirantes en procesos electorales anteriores como el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien buscó ser candidato emecista a la gubernatura de Quintana Roo en 2020; Patricia Flores Elizondo, también excolaboradora de Calderón, que fue postulada por MC al Gobierno de Durango; y el excandidato a la gubernatura de Chihuahua, Alfredo Lozoya Santillán.

A menos de un mes del inicio formal de las campañas Jorge Álvarez Máynez no ha representado el fenómeno que el partido de Dante Delgado esperaba.Por ejemplo, la más reciente encuesta de Covarrubias y Asociados para el diario Heraldo Media Group coloca a Máynez en el sótano de las preferencias con un 4 por ciento, superado incluso por el 14 por ciento de potenciales votantes que aún no se deciden sobre el o la candidata por el que votarían el 2 de junio. Incluso en Jalisco, estado gobernado por MC y en donde estudió y formó su carrera política, Máynez tampoco ha generado simpatías. Ahí, según publica Reforma, tiene un ocho por ciento.

Porque al igual que yo, Claudia @ruizmassieu ha luchado contra la #PrisiónSinJuicio, mientras la vieja política votaba con el régimen para expandirla:https://t.co/qWWFzfKcEh Lo que nos define son nuestras causas y las batallas que damos por ellas. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) February 7, 2024

Analistas como Enrique Toussaint apuntaron que la incorporación de expriistas y expanistas a MC pareciera ser una muestra que la organización ha perdido el rumbo. “Yo creo que no hay una definición ideológica muy clara, sino que creen que [estos perfiles] les dan rentabilidad electoral y por lo tanto los incluyen”, consideró.

“Es la forma en que MC entiende la política, que es ver cómo ficha a candidatos que son algo populares en sus estados para sacar un poco de votos y asegurar el registro electoral. Yo creo que es una estrategia meramente pragmática”.

“Movimiento Ciudadano ha dejado de hacer sus cuadros. No los tiene, no tiene a gente para los congresos”, apuntó Toussaint. “No tiene demasiados activos y por lo tanto tiene que recurrir a los políticos de otros partidos. (…) Es un Movimiento Ciudadano que no tiene identidad, que no sabe para dónde va”.

Otros de los nuevos integrantes de MC son el Presidente Municipal de Candelaria, Campeche, Francisco Farías Bailón, quien llegó a dicho cargo con un 46.68 por ciento de votos por la coalición PAN-PRI-PRD; Patricia Flores Elizondo, quien fungió como jefa de la Oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; e Hipólito Deschamps Espino Barros, exalcalde panista de Medellín de Bravo, Veracruz, que fue acusado de presuntamente desviar 37.7 millones de pesos del erario público.

En elecciones anteriores ya había postulado a exmilitantes de otros partidos, como la antes panista Alejandra García Morlan, quien fue precandidata a la gubernatura de Oaxaca; y el cantante Francisco Xavier Berganza, quien al no ser postulado por Morena –partido del que fue Diputado local– en el proceso para el Gobierno de Hidalgo en 2022, aceptó la nominación del Movimiento Ciudadano al Gobierno de Hidalgo.

Un año antes, en Tamaulipas, el empresario Arturo Diez Gutiérrez se registró como precandidato del partido naranja para buscar la gubernatura del estado, pese a sus lazos con el exgobernador priista Eugenio Hernández, preso por corrupción y ligado al narcotráfico.

“Me parece que MC está envejeciendo mal, y no está teniendo clara una forma de entender la vida pública, una ideología que los ciudadanos puedan entender”, recalcó el analista Toussaint.

Movimiento Ciudadano no es el único partido que ha incorporado a figuras de otros partidos recientemente, ya que Morena igualmente recibió a expriistas como Eruviel Ávila y Adrián Ruvalcaba recientemente. Sin embargo, notó el politólogo, la diferencia entre ambos partidos ha recaído en “el tipo de discurso y la narrativa que Movimiento Ciudadano quiso engargolar, diciendo que era la nueva política, que tenía las convicciones y principios muy arraigados, que sabían hacia dónde querían ir, que querían ser una tercera vía, una especie de socialdemocracia entre un proyecto conservador que es el del Frente [Amplio por México] y un proyecto de izquierda que es el de [Andrés Manuel] López Obrador, y me parece que lo que queda claro es que se quedaron muy cortos en esa apuesta, y que en realidad cualquier persona cabe en Movimiento Ciudadano”.

EMPRESARIOS, DEPORTISTAS Y HASTA JUEZA SE SUMAN A MC

Además de los exmilitantes de otros partidos, Dante Delgado ha reclutado para candidaturas emecistas a empresarios como Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Coparmex, quien en 2020 se reunió con Claudio X. González Guajardo para formar una alianza entre el PRI, PAN y PRD para hacer frente al oficialismo, misma que hoy se denomina “Fuerza y Corazón por México” y postula a Xóchitl Gálvez Ruiz a la Presidencia de la República.

Incluso, buscó ser él el abanderado por la coalición para la Presidencia de la República, pero desistió del proceso interno ante la inconformidad con el método.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en “Los Periodistas”, que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, De Hoyos explicó que actualmente actúa desde una “trinchera” distinta a la de X. González, y recibió la invitación de MC para ser un candidato extra partidiario porque consideró que “siendo una persona que por años ha hablado de que los ciudadanos participemos en político sería una sin razón no tomar este compromiso”.

También presente como precandidato al Senado estuvo, nuevamente, Roberto Palazuelos Badeux, quien en 2022 había buscado ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo por MC pero fue bajado de la contienda en favor de José Luis Pech; y Alfredo Lozoya Santillán, exalcalde de Parral, Chihuahua, empresario minero y excandidato a la gubernatura del estado ya por MC en 2020.

En la lista de candidatos aprobados también está la esposa del empresario, Argelia Núñez de Hoyos, quien se posiciona como aspirante al Senado de la República en fórmula con David Saúl Guakil, presidente de Cosmopolitan Group; las deportistas Paola Longoria, Amancay “Macky” González Franco –destacada por participar en el programa Exatlón–, y hasta Angélica Sánchez Hernández, Jueza de Veracruz que fue detenida por dos meses tras ordenar la liberación del presunto asesino del Diputado local Juan Carlos Molina Palacios.

Figuras populares como ellos, indicó Toussaint, son candidatos a los que se llegan mediante acuerdos copulares y que prometen a Movimiento Ciudadano la posibilidad de sumar votos en las urnas con tal de no perder el registro y ser acreedor a las prerrogativas que otorga el Instituto Nacional Electoral.

“Hace rato que entendí que para Movimiento Ciudadano tres, cuatro, cinco o seis votos eran más importantes que cualquier principio, y por lo tanto tampoco me sorprende la lista de plurinominales”.

LAS CIFRAS

Mientras que el Águila Naranja no levanta en encuestas a nivel nacional –e incluso tiene un retroceso en Jalisco, donde nació el partido–, ha decidido aliarse con figuras de los partidos más despreciados del país, según los mismos sondeos.

La última encuesta de Enkoll, fechada el pasado 29 de enero, muestra que Movimiento Ciudadano perdió siete puntos en preferencia de voto desde noviembre del año anterior, al registrar ahora sólo 3 puntos. En cambio, cuando preguntó a sus encuestados “¿Por cuál partido político NUNCA votaría para elegir presidente o presidenta de la República?”, el 53 por ciento contestó que el PRI, seguido por el PAN con 20 puntos.

Aún con ello, el mismo ejercicio posiciona al tricolor como el tercer partido con mayor identificación partidista con 12 puntos; siendo Morena el primero con 48 puntos y el PAN el segundo con 15.

La realidad es que Claudia Ruiz Massieu nunca ha llegado a un cargo público por medio de elecciones. Aunque se ha desempeñado como Diputada federal y Senadora en múltiples legislaturas, su encargo ha sido por representación proporcional.

En el caso de Fernando García Cuevas, exdirigente del PRI en el Estado de México, sí se desempeñó como Diputado federal entre 2003 y 2006 por principio de mayoría relativa.

Cabe recordar que apenas en 2023, MC no postuló a ningún candidato a las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, pero se negó a aliarse con PRI-PAN-PRD porque la peor votación que ha tenido en una elección ha sido cuando abrazó la alianza con el PAN y el PRD para abanderar a Ricardo Anaya en 2018. En esa elección, de acuerdo con las cifras del cómputo final, apenas si obtuvo un millón 10 mil 734 votos, cuando seis años antes alcanzó con Andrés Manuel López Obrador su mejor votación en una elección presidencial con 2 millones 128 mil 671 sufragios.

Tamara Mares Rivera https://www.sinembargo.mx/author/tamararivera Periodista por la UNAM. Sus principales intereses son derechos humanos, política y género. Es somnolienta sin café y apasionada de la mar.