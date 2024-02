ENTREVISTA ¬ No he hablado en meses con Claudio, estoy en otra trinchera: De Hoyos

Gustavo de Hoyos anunció el martes, a través de redes sociales, que será postulado como candidato a Diputado federal plurinominal de MC, partido que ha expresado su desdén por la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la que él fue artífice.

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El empresario Gustavo de Hoyos Walther, quien será postulado como candidato a una diputación federal plurinominal por Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que desde hace meses no ha hablado con Claudio X. González, con quien mantenía una relación cercana tras la creación de la alianza para hacerle frente al oficialismo, junto al PRI, PAN y PRD.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas”, que se transmite en YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gustavo de Hoyos indicó que no existió ninguna diferencia con Claudio X. González y ahora cada quien realiza sus labores desde sus respectivas trincheras.

“No hemos hablado en varios meses, Claudio realiza un activismo que ustedes conocen, ni tuvimos ninguna diferencia, hace tiempo que estamos actuando desde diferentes trincheras y de repente coincidiendo porque hay organizaciones donde si participamos en común”.

El día de ayer, Gustavo de Hoyos anunció a través de redes sociales que será postulado como candidato a Diputado federal plurinominal de MC, partido que, aunque opositor al Gobierno actual, también ha expresado su desdén por la coalición del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al respecto, el empresario detalló que recibió la invitación por parte de Movimiento Ciudadano para participar por una candidatura extrapartidaria. Aclaró que esta situación no significa que se haya sumado a las filas del partido.

“Recibí al invitación por parte de MC para ser parte de una candidatura extra partidaria. En Movimiento Ciudadano el 50 por ciento de sus candidaturas tienen que ser encabezadas por personas que no pertenezcan a ese partido, yo no pertenezco ni me han pedido que pertenezca a MC. Hice obviamente una valoración de lo que implica un compromiso de esta naturaleza, nunca he participado en labores legislativas, lo valoré con todo cuidado y creo que siendo una persona que por años ha hablado de que los ciudadanos participemos en político sería una sin razón no tomar este compromiso. Apenas hace unas horas acepté la invitación y ahora soy candidato para la siguiente legislatura”.

Al ser cuestionado sobre por qué motivo PAN, PRI y PRD, partidos pertenecientes al bloque opositor no lo buscaron para invitaron para que buscara un puesto de elección popular, el empresario dijo que no hubo ninguna clase de acercamiento

“En mi caso esa invitación no existió, donde existió y donde la he tomado es en Movimiento Ciudadano y es la que decidió aceptar”.

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los más acérrimos brazos derechos de Acción Nacional, incluyendo los intereses que representan, hizo oficial su destape como abanderado del partido fundado y liderado por Dante Delgado Rannauro, quien irá como Diputado federal de representación proporcional en la Primera Circunscripción.

“La construcción del México Ganador es una responsabilidad compartida de la ciudadanía y la clase política. Por eso acepté y agradezco la invitación de @MovCiudadanoMX para ser postulado”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

De Hoyos es uno de los candidatos plurinominales de Movimiento Ciudadano para el Congreso de la Unión. En la lista de aspirantes, también se incluyen personajes como Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria general del PRI; Patricia Flores Elizondo, exjefa de la Oficina de Presidencia con Felipe Calderón; y la raquetbolista Paola Longoria.

Con este anuncio, Gustavo de Hoyos hace oficial el cierre de puertas a la oposición luego de que en 2020, desde la casa Claudio X. González Guajardo en Lomas de Chapultepec, ambos aglutinaran a los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD para formar una alianza para hacerle frente al oficialismo, naciendo así la coalición Va por México, después nombrada Frente Amplio por México, y finalmente consumada como Fuerza y Corazón por México.

Aunque se mantuvo alineado al Frente como “representante de la sociedad civil”, en marzo de 2023 manifestó su intención de contender por la candidatura presidencial desde el flanco que formó en conjunto con el PRIAN y el propio X. González.

Sin embargo, cuatro meses después, se salió del supuesto proceso interno que la oposición llevaría a cabo para definir a su abanderado o abanderada rumbo al 2 de junio, ante la inconformidad con el método, pues señaló que al interior del entonces Frente Amplio por México “las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos”.

“En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, es un barrera difícil de tranquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene a su servicio estructuras políticas formales”, expresó.

“Es un claro desbalance competitivo, incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado con cargos públicos”, criticó De Hoyos en ese entonces.

Asimismo, el empresario consideró que en el método “debieron introducirse mecanismos de acción afirmativos en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un ‘piso parejo’ que induzca la participación ciudadana”.

“A pesar de contar con amplia trayectoria con la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante, ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de un profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”, afirmó.

