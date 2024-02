La vieja política toma pluris en MC: Massieu, Colosio, Barrales, Palazuelos, De Hoyos

Con este anuncio, Gustavo de Hoyos y Claudia Ruiz Massieu le cierran a las puertas a la alianza opositora del PRI, PAN y PRD, que tanto han defendido para hacerle frente al oficialismo.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El empresario Gustavo de Hoyos Walther anunció su aspiración a Diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano (MC), partido que, aunque opositor al Gobierno actual, también ha expresado su desdén por la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD); de igual manera, Claudia Ruiz Massieu Salinas, exsecretaria de Turismo y Relaciones Exteriores, anunció su incorporación al partido naranja en busca de un curul.

El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los más acérrimos brazos derechos de Acción Nacional, incluyendo los intereses que representan, hizo oficial el anuncio de su destape como abanderado por el partido fundado y liderado por Dante Delgado Rannauro, quien irá como Diputado federal de Representación Proporcional en la Primera Circunscripción.

“La construcción del México Ganador es una responsabilidad compartida de la ciudadanía y la clase política. Por eso acepté y agradezco la invitación de @MovCiudadanoMX para ser postulado”, escribió anoche desde su cuenta de X, antes Twitter.

La construcción del México Ganador es una responsabilidad compartida de la ciudadanía y la clase política. Por eso acepté y agradezco la invitación de @MovCiudadanoMX para ser postulado como candidato a diputado federal de representación proporcional en la 1er Circunscripción.⬇️… pic.twitter.com/abbmEwHX6R — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) February 7, 2024

De Hoyos es uno de los candidatos plurinominales para el Congreso de la Unión por el partido Movimiento Ciudadano, en donde también se incluyen personajes como Claudia Ruiz Massieu, exsecretaria general del PRI; Patricia Flores Elizondo, exjefa de la Oficina de Presidencia con Felipe Calderón; y la raquetbolista Paola Longoria.

Con este anuncio, Gustavo de Hoyos hace oficial el cierre de puertas a la oposición luego de que en 2020, desde la casa Claudio X. González Guajardo en Lomas de Chapultepec, ambos aglutinaron a los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD para formar una alianza para hacerle frente al oficialismo, naciendo así la coalición Va por México, después nombrada Frente Amplio por México y finalmente consumada como Fuerza y Corazón por México.

Aunque se mantuvo alineado al Frente como “representante de la sociedad civil”, en marzo de 2023 anuncio su intención por contender por la candidatura presidencial desde el flanco que formó en conjunto con el PRIAN y el propio X. González.

Sin embargo, cuatro meses después, se salió del supuesto proceso interno que la oposición llevaría a cabo para definir a su abanderado o abanderada rumbo al 2 de junio, ante la inconformidad con el método, pues señaló que al interior del entonces Frente Amplio por México “las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos”.

“En mi valoración, el método hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos sin militancia partidista y que no cuenten con cargos públicos previos. Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes, es un barrera difícil de tranquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene a su servicio estructuras políticas formales”, expresó.

“Es un claro desbalance competitivo, incluso para una persona con amplio liderazgo social, pero que no ha ocupado con cargos públicos”, criticó De Hoyos.

Seguiré trabajando por la alternancia en 2024. No me registraré en el proceso del Frente Amplio por México, pues las reglas restan competitividad a los aspirantes externos a los partidos. Impulsaré acciones afirmativas para que los líderes sociales puedan acceder a candidaturas. pic.twitter.com/tsm24VEcne — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) July 2, 2023

Asimismo, el empresario señaló que en el método “debieron introducirse mecanismos de acción afirmativos en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un ‘piso parejo’ que induzca la participación ciudadana”.

“A pesar de contar con amplia trayectoria con la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración, no obstante, ser el único aspirante de extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de un profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México”, afirmó.

Por su parte, Ruiz Massieu agradeció al dirigente del partido, Dante Delgado Rannauro, la oportunidad de buscar un lugar como Diputada plurinominal en la bancada naranja.

Servir a México con convicción, principios y congruencia es y seguirá siendo la brújula de mi carrera. La coyuntura actual nos exige a todos tender puentes y alcanzar acuerdos en favor de México 🇲🇽. Agradezco a @DanteDelgado por confiar en mí. Como ciudadana, lucharé por las… — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) February 7, 2024

La expriista señaló que seguirá “sirviendo” a México, tal y como lo ha hecho a lo largo de su carrera, y que “luchará” por defender las causas en las que cree.

“Servir a México con convicción, principios y congruencia es y seguirá siendo la brújula de mi carrera. La coyuntura actual nos exige a todos tender puentes y alcanzar acuerdos en favor de México . Agradezco a Dante Delgado por confiar en mí. Como ciudadana, lucharé por las causas en las que creo y defenderé nuestras instituciones, derechos y libertades”, escribió.

Al igual que De Hoyos, Ruiz Massieu también quiso aspirar a la Presidente para este año, sin embargo, declinó a sus pretensiones al no compartir aspectos del método de selección de la alianza opositora.

Es motivo de orgullo que @MovCiudadanoMx, tenga en sus filas a mexicanas y mexicanos excepcionales como @ClementeCH, @amaliagarciamx, @Ale_BarralesM y a @colosioriojas quienes, con valentía y esfuerzo, siguen defendiendo el futuro de México. pic.twitter.com/wTuIqtPCdU — Dante Delgado (@DanteDelgado) February 7, 2024

Ruiz Massieu defendió que siempre ha sido congruente con sus convicciones y ha defendido a las instituciones “ante los embates autoritarios del régimen”, por lo que no podría hacer algo que para ella pueda violar la Ley electoral.

“En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña ilegal de Morena, pero en congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación”, dijo en un mensaje en sus redes sociales.

“Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluye a la mayoría ciudadana”, afirmó.

Nuestra #BancadaNaranja se reunió hoy en la plenaria para definir la agenda legislativa con la que trabajaremos en el siguiente período legislativo para un mejor México y seguir poniendo a las personas al centro y sus causas al frente. 👊😎 Juntas y juntos trabajaremos por más… pic.twitter.com/HrRMcXaSpE — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) February 7, 2024

MC DIFUNDE SU LISTA

Ayer, el partido Movimiento Ciudadano(MC) dio a conocer su lista de candidatos para ocupar un puesto en el Senado de la República y la Cámara de Diputados, rumbo a las elecciones de 2024.

En sesión ordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional del MC, se eligió a los próximos aspirantes que representarán al partido en las elecciones de este 2 de junio, mismos que fueron seleccionados bajo la fórmula de mayoría relativa.

En Ciudad de México (CdMx) se encuentra Alejandra Barrales, experredista y candidata a la Jefatura de Gobierno en 2018; mientras que para Jalisco la conforman Alberto Esquer Gutiérrez y Mirza Flores Gómez.

Por su parte, Alfonso Delgado Morales, hijo del fundador y líder del partido MC, fue designado como candidato al Senado por Veracruz, seguido de Angélica Sánchez Hernández, exjueza del Poder Judicial que fue detenida en 2023 por presuntos actos de corrupción, quien va por la segunda fórmula.

Por esto decimos que nuestra Bancada Naranja en San Lázaro va con todo. 👊😎 Estamos seguros que seguirán trabajando y poniendo a las personas al frente y sus causas al centro. 🧡 #LoNuevo va con todo para construir un futuro naranja. 🍊 https://t.co/TrfcbOHCi2 — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) February 6, 2024

Para Michoacán, la fórmula está integrada por Carlos Herrera Tello y Michelle Garibay; así como de Ignacio Flores y Julieta Mejía para la entidad de Nayarit. Asimismo, Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, y Martha Patricia Herrera González buscarán representar a Nuevo León.

En lo que respecta al candidato, Mario Moreno, exalcalde de Chilpancingo y expriista, fue seleccionado para el estado de Guerrero. Además de Mayusa González y Roberto Palazuelos por Quintana Roo; y Carolina Aparicio Sánchez y Manuel Gallegos Santos para Oaxaca.

CANDIDATOS A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Entre los y las candidatas a diputaciones federales destaca la activista por los derechos de las mujeres trans, Kenya Cueva, para representar a la CdMx, así como de Byran LeBarón y Paola Longoria para Chihuahua.

Las demás candidaturas son las siguientes: Anayeli Muñoz (Aguascalientes); Alejandra León Gastélum (Mexicali, Baja California); Olga Zulema Adams Pereyra (Tecate, Baja California); Armida Castro Guzmán (Los Cabos, Baja California); Juan Pablo Delgado Miranda (Guanajuato); y David Cordero (Tamaulipas).