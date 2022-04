SpaceX lanza su primera misión turística al espacio: 3 visitantes por 55 mdd cada uno

Por Marcia Dunn

Cabo Cañaveral, Florida, EU, 9 de abril (AP).— SpaceX lanzó un cohete con tres empresarios y un astronauta a la Estación Espacial Internacional el viernes para una estadía de más de una semana, con lo que la NASA se une a Rusia en la recepción de huéspedes en el destino turístico más caro del mundo.

Es el primer vuelo chárter privado de SpaceX al laboratorio orbital después de dos años de llevar astronautas allí para la NASA.

El sábado arribarán a la estación espacial un estadounidense, un canadiense y un israelí que dirigen empresas de inversión, bienes raíces y otros sectores. Cada uno pagó 55 millones de dólares por el viaje en cohete y el alojamiento, con todas las comidas incluidas.

A view over the shoulder of #Ax1 Commander @CommanderMLA and Pilot Larry Connor as they continue towards Waypoint 1 in the final stages of approach with docking at the @Space_Station targeted for 7:45 am ET pic.twitter.com/sVhlEclfex

— Axiom Space (@Axiom_Space) April 9, 2022