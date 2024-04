Casa Blanca condena, ahora sí con energía, invasión de Ecuador a Embajada de México

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- Estados Unidos condenó este martes el asalto de las fuerzas de seguridad de Ecuador a la sede diplomática de México. “Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones han sido un error”, dijo el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador exigiera una postura más firme y expusiera videos del asalto ocurrido el pasado viernes.

El lunes, Estados Unidos llamó a Ecuador y a México a cooperar para resolver la crisis diplomática desatada por el asalto al Consulado mexicano. Sin embargo, la postura se endureció hoy tras la exigencia del Gobierno mexicano de tener un posicionamiento más claro. “Fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra Embajada [en Ecuador], y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario”, criticó el Presidente López Obrador en la mañana.

