El actor Adrián Uribe anuncia su incursión en la política; “no los defraudaré”, dice

El actor Adrián Uribe afirmó que, después de muchas invitaciones rechazadas, ha decidido dar un nuevo paso en su vida, al señalar que México necesita más que un político.

Ciudad de México, 9 de abril (SinEmbargo).- El famoso conductor de televisión, Adrián Uribe, anunció este martes su descanso de la farándula para iniciar su carrera política en las próximas elecciones de 2024; sin embargo, no dio detalles sobre el partido o cargo que representará.

Por medio de sus redes sociales, el actor mexicano público un video para agradecer el apoyo que ha recibido de los mexicanos a lo largo de su incursión en el espectáculo, por lo que buscará poner su granito de arena con un cargo público, con el fin de ayudar al país y a sus habitantes.

“Hola a todos quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos que he participado y me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa”, indicó.

Además, el actor afirmó que, después de muchas invitaciones rechazadas, ha decidido dar un nuevo paso en su vida, por lo que señaló que México necesita más que un político, necesita a un ser humano que esté dispuesto a trabajar por el bienestar de la sociedad.

“Por eso y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país, voy a incursionar en la política y me voy a lanzar con todo (…) Todos sabemos que México necesita a alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo (…) de verdad no los voy a defraudar, cuenten conmigo”, concluyó.

Esta no es la primera vez que los famosos intentan formar parte de los partidos políticos del país. Además de celebridades como Carmen Salinas, Roberto Palazuelos, Sergio Mayer y Cuauhtémoc Blanco, otros han sido propuestos, como tal fue el caso dado a conocer por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reveló en su nuevo libro ¡Gracias! (Planeta, 2023) que unos meses antes de las elecciones de 2018, las élites de poder en México propusieron al comediante Eugenio Derbez como candidato presidencial.

Esto hubiera significado bajar del proceso a Ricardo Anaya Cortés y a José Antonio Meade Curibreña en las pasadas elecciones presidencial, para dar paso al actor como abanderado común del Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, el mandatario federal ya había confesado que las élites ofrecieron la misma posición al empresario mexicano, Carlos Slim Helú, quien en las elecciones presidenciales de 2019. Slim es el decimoprimer individuo más rico del mundo y, con mucho, el más acaudalado de México y América Latina. Sus propiedades se calculan en más de cien mil millones de dólares, poco más del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se considera amigo del Presidente López Obrador.

Por su parte, el actor y productor Eugenio Derbez reveló que estaría dispuesto a ser aspirante para las elecciones presidenciales en un futuro, después de que la oposición le ofreciera la candidatura presidencial para la carrera electoral de este 2024, al igual que hace un sexenio, como lo reveló López Obrador.

💬 Entrevista | @EugenioDerbez, actor mexicano: “El humor siempre va evolucionando, pero lo que me preocupa es que los que hemos cambiado, de manera alarmante, somos nosotros”https://t.co/MH98HPl0Tr — EL PAÍS América (@elpais_america) March 16, 2024

En una entrevista con El País, el comediante mexicano relató que tras un enfrentamiento con el titular del Ejecutivo por defender la Riviera Maya y los cenotes del sureste del país ante la construcción del Tren Maya, el Reforma realizó una encuesta en el 2022, donde su nombre se perfiló en cuarto lugar “sin haber hecho nada, sin ser político y sin decir que quería ser candidato”.

Al conocerse los resultados del sondeo, el frente opositor contactó al director para plantearle la situación y saber si le interesaba lanzarse como candidato a la Presidencia de la República, lo cual confesó que sí llegó a considerar seriamente.

Sin embargo, el actor aseguró estar en una etapa de su vida donde tiene todo lo que necesita, a diferencia de las personas que llegan al poder, no tiene necesidad de “robar para vivir”.

El protagonista de Radical, una película que el mismo produjo, compartió que la idea de ayudar a más de 120 millones de mexicanos le hizo valorar su aspiración presidencial, sobre todo porque no le debe favores a nadie y la política es un ambiente desconocido para él. No obstante, decidió declinar al asegurar que “el precio por sentarse en esa silla era muy alto”.