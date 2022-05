¿Por qué hay quienes enferman más de COVID que otros? 11 genes serían responsables

Madrid, 9 de mayo (Europa Press).- Un nuevo estudio realizado un equipo de investigadores de los Laboratorios Nacionales de Enfermedades Infecciosas Emergentes (NEIDL) de la Universidad de Boston y la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, sobre el virus de la COVID-19 en el pulmón sugiere que existen 11 genes que definen la protección frente a la infección, lo que daría respuesta a por qué algunas personas se enferman más que otras de COVID-19, y, lo que es más importante, podría ayudar a muchos a evitar los peores síntomas.

Las vacunas COVID-19 han salvado al menos un millón de vidas sólo en los Estados Unidos, pero para muchas personas, persiste un temor persistente: si, o cuando, se ven afectados por el coronavirus, ¿qué tan grave será? ¿Saldrán adelante con poco más que un dolor de garganta, o los cargará con complicaciones a largo plazo, tal vez incluso los lleve al borde de la muerte?

Desde que el SARS-CoV-2 comenzó a principios de 2020, la COVID-19 se ha cobrado seis millones de vidas y sigue aumentando, según la Organización Mundial de la Salud, que estima que ha provocado de manera directa o indirecta más de 15 millones de muerte. Y, sin embargo, la gran mayoría de las personas que han contraído COVID, alrededor del 99 por ciento de los más de 500 millones de casos confirmados, han sobrevivido a su contacto con la enfermedad.

