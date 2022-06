Joven ucraniano de 15 años utiliza dron de juguete para detener tanques rusos

Los Ángeles, 9 de junio (La Opinión).- Desde que inició el ataque a Ucrania por parte de las fuerzas rusas a finales de febrero, las defensas ucranianas han implementado muchas tácticas de ataque para contrarrestar los bombardeos por parte del Kremlin, una de ellas fue reclutar a un gran piloto de drones quien les ayudó a localizar y destruir un enorme convoy ruso que se dirigía Kyiv desde el oeste, por la autopista E40 entre Kiev y Zhytomyr.

Andrii Pokrasa, de tan solo 15 años, ha sido considerado como un verdadero “héroe de Ucrania”. El joven cambió su pasatiempo por una verdadera tarea militar que ayudó a evitar más destrucción en su país.

En entrevista con Global News, Andrii Pokrasa platicó sobre su papel en esta guerra que ya ha dejado muchas pérdidas.

La participación de Andrii fue reconocida y confirmada por sus padres, por el jefe de la federación de propietarios de drones de Ucrania y un por comandante de la sección de reconocimiento no tripulado de las fuerzas armadas.

Dijo que las fuerzas de defensa civil recurrieron a él porque necesitaban las coordenadas GPS de la columna rusa para poder atacarla.

Pokrasa señaló que recibieron información de dónde podrían encontrarse las fuerzas rusas, en conjunto con su padre, soldados ucranianos y habilidades tecnológicas pudieron hallar la columna de tanques rusos.

Andrii Pokrasa – 15-year-old Hero!

He used his toy drone to determine the coordinates of a column of enemy vehicles that was moving towards #Kyiv along the #Zhytomyr highway, and handed over the coordinates to the Armed Forces of #Ukraine. As a result, the column was destroyed. pic.twitter.com/4KY1pjfoqZ

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 8, 2022