Pareja es atacada por oso perezoso en la India; pasa 4 horas devorando sus cuerpos

Por Alejandro González

Los Ángeles, 9 de junio (La Opinión).- Un oso perezoso mató a una pareja antes de devorar sus cuerpos en un área boscosa de Panna, India.

Según los informes, Mukesh, de 43 años, y Gudiya, de 39, intentaron enfrentarse al oso antes del ataque alrededor de las 6:30 horas del domingo.

Se cree que el oso arrastró sus cuerpos hacia un río antes de darse un festín con ellos durante más de cuatro horas.

