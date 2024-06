El Ministerio de Salud de Gaza reporta 274 muertos en asalto que rescató a 4 rehenes

Por Wafaa Shurafa y Samy Magdy

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza, 9 de junio (AP).— Al menos 274 palestinos murieron y cientos resultaron heridos en el asalto israelí que rescató a cuatro rehenes retenidos por Hamás, según dijo el domingo el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército dijo que sus fuerzas se habían visto bajo un intenso fuego en la compleja operación a plena luz del día en el interior del territorio.

La muerte de tantos palestinos, incluidos mujeres y niños, en una operación que los israelíes celebraron como un enorme éxito porque los cuatro rehenes fueron rescatados con vida mostraba el alto coste de esas operaciones, y amplía una cifra de víctimas ya enorme tras ocho meses de guerra, desencadenada por el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Se cree que hay docenas de rehenes retenidos en zonas densamente pobladas o en la laberíntica red de túneles de Hamás, lo que hace esas operaciones muy complejas y peligrosas. Un asalto similar en febrero rescató a dos rehenes y dejó 74 palestinos muertos.

La complicada incursión en el corazón de Nuseirat, un campo de refugiados urbanizado en el centro de Gaza que se remonta a la guerra árabe-israelí de 1948, fue la operación de rescate más grande desde el 7 de octubre, cuando milicianos de Hamás y otros grupos sobrepasaron la frontera, mataron a unas mil 200 personas —en su mayoría civiles— y se llevaron unos 250 rehenes.

Israel lanzó una enorme ofensiva como represalia que ha matado a más de 36 mil 700 palestinos, según funcionarios locales de salud, que no distinguen entre civiles y combatientes en su conteo.

Unas 700 personas resultaron heridas en la operación del sábado, indicó el Ministerio. Las autoridades no dijeron cuántas de las víctimas eran mujeres y niños, pero periodistas de The Associated Press vieron cómo varios eran atendidos tras el ataque en el hospital Mártires de Al-Aqsa, en la cercana población de Deir al-Balah.

Los israelíes celebraron el regreso de Noa Argamani, de 26 años; Almog Meir Jan, de 22; Andrey Kozlov, de 27; y Shlomi Ziv, de 41, después de que las fuerzas israelíes asaltaran dos ubicaciones a la vez bajo fuego enemigo.

Argamani estaba entre los rehenes más conocidos tras ser capturada, como los otros tres, en un festival de música. El video de su secuestro la mostraba sentada entre dos hombres en una motocicleta mientras ella gritaba: “¡No me maten!”.

Su madre, Liora, que tiene cáncer cerebral, había publicado un video pidiendo ver a su hija. La televisora israelí Channel 13 dijo que Argamani había sido trasladada al hospital donde recibe tratamiento su madre.

En Gaza, los médicos describieron escenas de espanto y caos mientras los heridos llegaban a hospitales cercanos que ya tenían problemas para atender a los heridos tras varios días de fuertes ataques israelíes en la zona.

We're committed to getting the release of all the hostages, and we expect Hamas to release them all — but if they don't, we'll do whatever it takes to get them all back home.

Today, Israel carried out a remarkable rescue operation, freeing four hostages held by Hamas.

El ejército israelí dijo que había atacado “amenazas a nuestras fuerzas en la zona”, y que un soldado de las fuerzas especiales había muerto en la operación de rescate.

El contralmirante Daniel Hagari, vocero militar israelí, dijo a los reporteros el sábado que los rehenes estaban retenidos en dos apartamentos, separados por unos 200 metros, en el corazón del campo Nuseirat. Indicó que las fuerzas habían entrenado de forma reiterada en un escenario que simulaba el edificio de apartamentos.

Hagari dijo que las fuerzas habían entrado de forma simultánea en los dos apartamentos de forma simultánea, al creer que eso garantizaba un efecto sorpresa mayor. Pero dijo que los rescatistas se habían visto bajo un intenso fuego enemigo al salir, lo que incluyó el empleo de lanzagranadas desde dentro del vecindario.

El ejército respondió con fuerza, también desde aeronaves, para sacar a los rescatistas y a los rehenes liberados.

El Ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, arremetió contra las críticas a la operación en una publicación en X, y dijo que “sólo los enemigos de Israel se quejaron por las víctimas entre terroristas de Hamás y sus cómplices”.

De los 250 rehenes secuestrados el 7 de octubre, en torno a la mitad fueron liberados en un cese de fuego de una semana en noviembre. Quedan unos 120 rehenes, 43 de ellos muertos. Entre los sobrevivientes hay unas 15 mujeres, dos niños menores de cinco años y dos hombres octogenarios.

La operación del sábado elevó el número total de rehenes rescatados a siete, incluido uno que fue liberado poco después del ataque de octubre. Las fuerzas israelíes han recuperado los cuerpos de al menos 16 más, según el Gobierno.

The world admired the courage, determination, and capabilities of Israel's operation to free the hostages.

Many sent messages of support, but only Israel's enemies complained about the casualties of Hamas terrorists and their accomplices, accusing Israel of war crimes.

We…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 9, 2024