Acusaciones de explotación salpican a cintas de superhéroes. Spiderman, la última

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Spider-Man: A través del Spider-Verso (Spider-Man: Into the Spider-Verse), la secuela del oscareado filme y que creó un nuevo estándar en el cine de la animación, llegó en junio a salas con gran éxito y acompañado de las buenas críticas por parte de la prensa especializada y, por supuesto, de sus seguidores.

Respecto a su éxito en taquilla, el filme escrito y producido por Phil Lord y Chris Miller, ha sumado 493 millones de dólares mundialmente. En tanto en México, se mantiene el Top 5 a un mes de su llegada acumulando los 470.9 millones de pesos y 352.6 mil asistentes, según la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Una de los mayores fans de esta franquicia es el director mexicano Guillermo del Toro, quien ha subrayado el trabajo logrado de manera “artística por artistas” y ha calificado al filme como uno que “marca un nuevo hito en animación: en lenguaje, plasticidad y potencia”.

Por supuesto, también ha destacado la labor hecha por los 40 animadores mexicanos en la cinta, entre ellos, el de Cruz Contreras, un guerrerense que ha sido parte de este equipo desde Spider-Man: Un nuevo universo y que se ha convertido en un activista de la animación.

Sin embargo, a pesar de los éxitos y los reconocimientos obtenidos, una polémica parece ensombrecer a la cinta de Sony Pictures, puesto que hace unos días se dio a conocer la renuncia de 100 animadores que trabajaron en la secuela y que decidieron dejar el proyecto al acusar ser víctimas de explotación laboral.

CONDICIONES DE TRABAJO “INFERNALES”

Vayamos desde el inicio. La historia protagonizada por Miles Morales estableció nuevos estándares dentro de la animación hollywoodense dominada por Disney y Pixar. Su estilo propio que reúne el de los inicios del cómic, la psicodelia y el arte callejero hizo que todo mundo volteara a mirarla y hasta imitarla, y por supuesto la hizo acreedora de muchos reconocimientos.

Este éxito hizo que pronto se pensara en una secuela, que arribó por fin cuatro años después, y gracias al trabajo de más de mil animadores involucrados. No obstante, antes llegar a su corte final, 100 de ellos decidieron renunciar debido a las condiciones de trabajo impuestas.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Vulture por el periodista Chris Lee, un grupo de animadores reveló que debido a los cambios recurrentes en los constantes filtros la película fue atrasándose cuando su estreno se tenía planeado para 2022.

Cuatro de los miembros del equipo denunciaron para esa publicación que fueron contratados en la primavera de 2021 y permanecieron inactivos entre tres y seis meses de ese año debido a que Phil Lord, el principal señalado, no tenía claras sus ideas y cambiaba asiduamente en sus decisiones obstaculizando el trabajo de todo el equipo.

Debido a este tiempo perdido, muchos de los animadores se vieron en la obligación de trabajar “11 horas al día, siete días a la semana, durante más de un año para recuperar ese tiempo”.

Bajo pseudónimos, los animadores explican que Phil Lord era quien tomaba todas las decisiones por encima de todos los jefes de los departamentos, y su palabra era la única que debía seguirse. Sin embargo había una constante: “Con Phil Lord, nada es definitivo ni aprobado. Nada estaba realmente escrito en piedra”, y los cambios estaban a la orden del día, incluso, todavía hasta mayo de este año.

Cada uno de los denunciantes cuenta con una amplia trayectoria dentro de los grandes estudios, y aunque se han enfrentado en otros proyectos a jornadas de trabajo intensas, afirman, este “es otro nivel de locura”, como lo señaló “Charlie”, quien manifestó para Vulture que aquello era insostenible:

“Eliott”, otro de los animadores que tuvo que mudarse a Canadá para colaborar en la cintas, dijo que fue frustrante ver que “el 90 por ciento de las tomas en el tráiler no están en la película”.

EJECUTIVOS DE SONY SE DEFIENTEN

A pesar de las renuncias masivas, directivos de Sony cuestionaron las afirmaciones de los declarantes en contra de Phil Lord y subestimaron sus quejas.

Frente a las reclamaciones de revisar los renders finales cinco veces seguidas y los cambios constantes, Amy Pascal, un ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, se abstuvo a sólo a opinar: “Supongo que, bienvenidos a hacer una película”.

En tanto Michelle Grady, vicepresidenta ejecutiva y directora general de Sony Pictures Imageworks, fue tajante a defender a Lord y a decir que los denunciantes de Vulture “no son representativas de la mayoría del equipo de Spider-Verse 2, quienes, según ella, encontraron el proceso de producción difícil pero ‘extraordinariamente gratificante'”.

CRUZ DISCREPA DE DENUNCIA MASIVA

Cruz Antonio Contreras Mastache, de 33 años de edad, detalló en una entrevista para SinEmbargo el trabajo realizado en el filme. Explicó cómo era un día de trabajo dentro de una cinta como lo es Spider-Man: A través del Spider-verso en la siempre se agendan dos reuniones, una en la mañana y otra en la tarde, para ver avances y supervisarlos.

“Todos los días tenemos que enseñar algo para no perder tiempo. Si estuviste trabajando en algo en la semana y jamás lo enseñas es tiempo perdido, entonces tratando de estar enseñando cosas todo el tiempo, buscando retroalimentación, y esta es una manera de trabajo en casi todas las películas”.

“Spider-Man: A través del Spider-verso trajo sus propios retos. Teníamos bastante tiempo haciendo pruebas, texteando, viendo ciertos estilos de animación. A veces yo decía ‘esto no se va a poder, definidamente esto no se poder’, y sí se pudo, entonces sí mucho tiempo de investigación con esta película”.

No obstante, cuando se dio a conocer la noticia de la renuncia masiva, Cruz discrepó a partir de experiencia que él había tenido dentro del proyecto:

PELICULAS DE SUPERHÉROES SUMAN DENUNCIAS

Una de las cosas que nos atraen más de las cintas de superhéroes es ser testigos de las habilidades sorprendentes que los efectos especiales nos permiten imaginar con un sin de posibilidades. Es un gran equipo detrás los encargados de hacer realidad este sueño. Sin embargo, los mismos que hacer realidad nuestras fantasías, han demandado también explotación laboral en las cintas de Marvel.

Hace un año, encargados de los efectos especiales de esta franquicia denunciaron las largas jornadas laborales a las que son sometidos por las casas productoras contratadas por Marvel que en su afán por quedar bien con ellos. Explican que sujetan a sus trabajadores a estrés con una sobrecarga de tareas debido a que no se contrata al personal necesario para cubrir la demanda.

Este mismo denunciante también explicó que aunque los cambios son necesarios para pulir la cintas, los que pide Marvel a los productoras de efectos son excesivos y que se solicitan hasta dos meses antes del estreno de una cinta.

“Algunos de esos cambios son realmente importantes. Tal vez uno o dos meses antes de que salga una película, Marvel nos pedirá que cambiemos todo el tercer acto. Tiene tiempos de entrega muy ajustados. Así que sí, simplemente no es una gran situación en general”.

Por si fuera poco, con el reciente estreno de la serie para Disney+ Invasión secreta, que también emana del Universo Cinematográfico de Marvel, la polémica revivió cuando se dio a conocer que se usó Inteligencia Artificial en algunas de las escenas así como en su intro.

“El proceso de producción fue altamente colaborativo e interactivo, con un enfoque dedicado en esta aplicación específica de un conjunto de herramientas de IA. […] Involucró un tremendo esfuerzo por parte de talentosos directores de arte, animadores (competentes tanto en 2D como en 3D), artistas y desarrolladores. Ellos emplearon técnicas convencionales para elaborar todos los demás aspectos del proyecto”, según reveló Method Studios, una compañía de efectos visuales que ha trabajado con Marvel en proyectos como Loki o Moon Knight.

Jeff Simpson, artista visual, fue una de las personas que manifestó su preocupación por el uso de esta tecnología:

Secret Invasion intro is AI generated. I’m devastated, I believe AI to be unethical, dangerous and designed solely to eliminate artists careers. Spent almost half a year working on this show and had a fantastic experience working with the most amazing people I ever met…

— Jeff Simpson (@jeffsimpsonkh) June 21, 2023