ENTREVISTA¬ Luisa ya levantó la mano, yo no iré por la dirigencia de Morena: Citlalli

Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).- Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, dio a conocer que no participará en el proceso interno del partido para elegir a su nuevo dirigente luego de que la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, expresara su deseo de encabezar el movimiento y trabajar en su consolidación.

En entrevista con “Los Periodistas”, la Secretaria General del Morena detalló que en una reunión el pasado fin de semana con militantes de Morena que respaldaban su posible candidatura, expresó su posición de que si Luisa María Alcalde alzaba la mano para competir por la dirigencia del partido guinda, ella se haría a un lado.

“Yo le decía a los compañeros: ‘por supuesto que puedo hacer muchas cosas que no pude desde la secretaría, darle continuidad al trabajo que he realizado’. Yo le compartía a los compañeros de esas reunión, que si Luisa decía que sí iba al partido, yo no iba a participar, y lo comparto ahora, no participaré porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, sea en unidad, sea por consenso”.