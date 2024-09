AMLO: José Ramón y Gonzalo no trabajarán en Gobierno y Andrés quiere ayudar en Morena

En las últimas semanas se especuló sobre la participación de Andrés López Beltrán, hijo del Presidente López Obrador en el próximo proceso interno de Morena.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que dos de sus hijos, José Ramón y Gonzalo Alfonso, no van a trabajar en el Gobierno; mientras que Andrés Manuel buscará participar en el proceso interno de Morena.

“Aprovecho para informales que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el Gobierno. Gonzalo tampoco. Andrés sí, pero no en el Gobierno. Él va a participar en Morena. Quiere ayudar a consolidar Morena. No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena“, dijo.

-¿Para la Secretaría General o la Presidencia? -preguntó una reportera a López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

-No creo que para eso, pero sí va a participar. Eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo. O sea, no impuesto. Y yo no tengo nada que ver con eso -afirmó.

“Me retiro. Sí quiero cumplirles mi compromiso de que una vez que yo me jubile, son libres porque pues imagínense si en la casa siempre escucharon desde niños la palabra ‘justicia’, ‘democracia’ y la actividad política”, agregó el mandatario mexicano.