Se acaba el tiempo para evacuar mientras el huracán Milton se acerca a Florida

TAMPA, Florida, EU. (AP).— El huracán “Milton” avanzaba el miércoles hacia una colisión potencialmente catastrófica a lo largo de la costa oeste de Florida, donde algunos residentes insistieron en que se quedarían después de que se ordenara evacuar a millones de personas y las autoridades advirtieran que los rezagados tendrían escasas opciones de sobrevivir.

La zona de Tampa Bay, donde viven más de 3,3 millones de personas, enfrentaba la posibilidad de destrucción generalizada tras más de un siglo sin recibir el impacto directo de un huracán de categoría 3 o más. “Milton” fluctuaba entre las categorías 4 y 5 a medida que se acercaba, pero independientemente de la diferencia en la velocidad del viento, el Centro Nacional de Huracanes dijo que sería una tormenta extremadamente peligrosa cuando su vórtice toque tierra el miércoles por la noche o el jueves temprano.

El miércoles temprano, el sistema tenía su centro unos 405 kilómetros (250 millas) al suroeste de Tampa, con vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora, según el centro de huracanes. Se desplazaba al nordeste a 26 km/h (16 mph) y se esperaba que mantuviera esa dirección con un incremento en su velocidad durante toda la jornada, hasta tocar la noche del miércoles o la madrugada del jueves.

Las fuertes precipitaciones empezaban a extenderse el miércoles por la mañana por partes del suroeste y el oeste central de Florida antes de la llegada del meteoro, y se esperaba que el tiempo empeorase en toda la costa del Golfo en Florida durante el día. Las previsiones eran de entre 15 y 31 cm (de 6 a 12 pulgadas) de lluvia, que en algunos lugares podrían alcanzarlos 46 cm (18 pulgadas), en el centro y el norte de Florida hasta el jueves. Eso aumentaba el riesgo de inundaciones catastróficas y con riesgo para la vida, y desbordamientos en ríos entre moderados y graves. Era probable que el miércoles se produjeran varios tornados en zonas del centro y el sur de Florida.

Los meteorólogos esperaban que el sistema conservara la fuerza de huracán al atravesar el centro de Florida el jueves en una ruta al este, hacia el océano Atlántico. La ruta exacta seguía siendo incierta y los expertos variaron el martes la estimación de su recorrido ligeramente al sur de Tampa.

Miles de autos que huían atascaron las autopistas de Florida antes de la tormenta, pero el tiempo para evacuar se acababa el miércoles. La Alcaldesa de Tampa, Jane Castor, advirtió que una marejada ciclónica de 4.5 metros (15 pies) podría tragarse una casa entera.

“Así que si estás ahí dentro, básicamente ese es tu ataúd”, dijo.

“Milton” avanza hacia poblaciones aún afectadas por el paso del huracán Helene hace dos semanas, que inundó calles y viviendas en el oeste de Florida dentro de un destructivo recorrido que dejó al menos 230 muertos en el sur de Estados Unidos.

En la localidad costera de Punta Gorda, unos 160 km al sur de Tampa, las calles seguían inundadas el martes con montones de hasta 1,5 metros de muebles, ropa, libros, electrodomésticos y otra basura empapada que se había sacado de casas dañadas.

Muchas casas estaban vacías, pero el contable y coleccionista de arte Scott Joiner seguía en el segundo piso de la vivienda de estilo Nueva Orleans que construyó hace 17 años. Joiner dijo que cuando pasó Helene e inundó el primer piso de su casa, había tiburones toro nadando en las calles inundadas y un vecino tuvo que ser rescatado en piragua.

“Tener agua es una bendición”, comentó Joiner, “pero es muy mortal”.

Timelapse flying by Hurricane Milton today about 2 hours ago. Storm looks bigger but less symmetric than yesterday.

1/2000 sec, f8, 14mm, ISO 500, 0.5 sec interval, 30fps pic.twitter.com/XUjQEJPOGg

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) October 9, 2024