No tocan a Layda, acusa líder morenista en el Senado; Sheinbaum, “frena a tu jauría”

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Luego de que Ricardo Monreal Ávila consiguiera una suspensión provisional para que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no lo mencione en su programa “Martes del Jaguar”, algo que ésta no cumplió, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado insistió en que va por su desafuero.

Monreal Ávila señaló en conferencia de prensa que la ambición vulgar se ha apoderado de Morena, dado que “se ha usado el dinero y las redes controladas por simpatizantes, se usan programas sociales para destruirnos no era por lo que luchamos, al menos yo como fundador”.

Por su parte, la Gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantuvo al margen de la polémica e indicó que “cada quien es como es, cada quien debe hacerse responsable de sus acciones, de sus propias palabras. A mí lo que me corresponde es llamar a la unidad, no generar un debate interno”.

“Como siempre, prudencia y unidad. Yo creo que el movimiento que representamos es demasiado importante. El pueblo de México espera mucho de nosotros. Yo no voy a entrar. No me parece que tenga sentido entrar en un debate interno. Los adversarios son otros, son estos que mienten cuando dicen que va a desaparecer el INE”.