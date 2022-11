Sansores arremete contra Monreal, “el traicionero”; él responde: voy por su desafuero

Esta tarde Monreal obtuvo un amparo con el que logró una suspensión provisional para que la Gobernadora de Campeche ya no lo mencionara durante su programa semanal “Martes del Jaguar” y bajara las publicaciones de él de sus redes sociales.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche, arremetió esta noche contra el Senador Ricardo Monreal, a quien acusó de traicionar a Morena desde hace muchos años y de haberse enriquecido él y su numerosa familia durante su carrera política.

El Senador, quien consiguió hoy mismo una suspensión provisional para que la Gobernadora campechana no lo mencionara en su programa “Martes del Jaguar” e incluso bajara las publicaciones sobre su persona en redes sociales, reaccionó de inmediato a los señalamientos hechos por Sansores San Román y desde su cuenta de Twitter la llamó “delincuente” y expuso que pedirá una declaratoria de procedencia para quitarle el fuero.

“Layda Sansores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría; no más división”, expuso el Senador zacatecano.

Antes, durante la transmisión de su programa semanal, Layda Sansores expuso que la familia de Monreal Ávila cuenta con 48 propiedades, de las cuales, cinco son del Senador de Morena.

“Su última declaración patrimonial dice que: bienes inmuebles, ninguno; vehículos: ninguno. ¿Tú crees que eso es posible?”, dice Sansores en su programa.

“Su hermano David [Monreal] sólo tiene un rancho de 783 hectáreas, que equivalen a todo lo que equivale el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con todas sus terminales, con todas sus propiedades adquiridas”, detalló la Gobernadora.

Monreal obtuvo un amparo con el que logró una suspensión provisional para que la Gobernadora de Campeche ya no lo mencionara durante su programa semanal “Martes del Jaguar” y bajara las publicaciones de él de sus redes sociales bajo el argumento de que se trata de información “falsa, carente de objetividad e imparcialidad”.

El equipo legal del legislador informó a medios que un Juez de Distrito admitió la demanda de amparo y aseguró que haber optado por la vía de la autoridad persecutora de delitos y la jurisdiccional tiene por propósito evidenciar las ilegales maniobras de ataques sistemáticos emprendidas en contra del Senador Monreal Ávila.

Lo que la defensa de Monreal reclama por la vía penal es la intervención ilegal de comunicaciones privadas, así como la manipulación, edición, publicación y difusión a través de redes sociales oficiales (Youtube, Twitter, Facebook).

Sobre la denuncia que Ricardo Monreal interpuso en su contra. La Gobernadora aseguró que en la acusación de distintas propiedades, ella no tiene esas 83 propiedades. “Es la primer mentira. Me ponen las de mis hijos, de mi esposo y las de un señor que no conozco”.

La Gobernadora aclaró que desde 1997, cuando nadie hablaba de esto, presentó su declaración patrimonial. “Para que les quede claro, lo que to tengo son tres propiedades y siete propiedades por herencia; además de cuatro que yo adquirí”, dijo.

“A mí no me falta nada, gracias a Dios, que no vengan con esos inventos. Yo no uso prestanombres, no he hecho ni una empresa, como hizo Alejandro a los dos días de llegar al PRI. A mí me gustaría que me dijera Monreal, ¿cuántas propiedades él tiene?”, dijo.

El pasado 27 de octubre la Gobernadora de Campeche exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

La Gobernadora de Campeche aseguró en esa ocasión que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mi me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y por tanto actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.