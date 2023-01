NFL playoffs: Consulta los equipos clasificados, fechas y horarios de la postemporada

Por Ariel Velázquez

Ciudad de México, 10 de enero (ASMéxico).- Con la victoria 35-23 que los Buffalo Bills consiguieron el domingo por la tarde en el Highmark Stadium, no sólo aseguraron el segundo mejor récord de la Conferencia Americana sino también de paso eliminaron a los New England para definir a los tres equipos comodines que enfrentarán el próximo a los campeones divisionales en el Super Wild Card Weekend.

Combinado con la derrota de los Patriots, los Dolphins lograron un puesto en la postemporada al derrotar 11-6 a los New York Jets.

Al ingresar el domingo, los Dolphins eran uno de los tres equipos con marca de 8-8 que seguían en disputa por el sembrado No. 7 de la AFC, junto con los Patriots y los Steelers .

Jason Sanders conectó un gol de campo de 50 yardas ganador del juego con 18 segundos restantes para asegurar la victoria de los Dolphins.

Miami rompió una racha de cinco derrotas consecutivas para terminar 9-8 y se dirige a la postemporada por primera vez desde 2016.

For the second time in franchise history, we secured a 14-win season 👏

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 9, 2023