Japón, Corea del Sur y EU reafirma alianza ante peligro de pruebas de Corea del Norte

Tokio, 10 feb (EFE).- Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos han reafirmado este jueves su cooperación ante los desafíos y amenazas que suponen las pruebas armamentísticas recientes de Corea del Norte, a través de una conversación telefónica entre los representantes de defensa de los tres países.

La conversación entre el Ministro de Defensa nipón, Nobuo Kishi, y sus homólogos de Corea del Sur y Estados Unidos, Suh Wook y Lloyd Austin, se produce tras los seis lanzamientos de misiles realizados por el Norte el pasado enero, incluido un proyectil balístico de alcance intermedio (IRBM).

Los tres países aliados acordaron “cooperar estrechamente frente a las amenazas que suponen los misiles de Corea del Norte y hacia la desnuclearización de la península coreana”, según informaron los ministerios de Defensa nipón y surcoreano.

Durante el intercambio telefónico, las tres partes expresaron su preocupación ante los últimos lanzamientos de misiles de Pionyang porque desestabilizan la seguridad regional y representan una vulneración a las múltiples resoluciones de las Naciones Unidas.

El Ministro de Defensa surcoreano afirmó que las pruebas recientes del Norte suponen “una grave y directa amenaza” y un “desafío a las resoluciones de las Naciones Unidas”, según recoge las agencia surcoreana Yonhap.

Por su parte, durante las conversaciones, Washington expresó su “férreo” compromiso en la defensa de Japón y Corea del Sur.

Spoke with Ministers Nobuo Kishi and Suh Wook today to discuss our response to the ballistic missile launches by North Korea and enhancing trilateral security cooperation. The U.S. commitment to the ROK and Japan is ironclad. pic.twitter.com/oogM9EObFs

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 9, 2022