Qatar se corona por segunda vez seguida campeón de Copa Asiática: gana 3-1 a Jordania

Por James Robson

LUSAIL, Qatar (AP) — Akram Afif anotó una tipleta de penales para confirmar el segundo título consecutivo en la Copa Asiática de Qatar con la victoria 3-1 el sábado ante Jordania.

El delantero disparó para el primer tanto en la primera mitad y los otros dos en la parte complementaria en el Estadio Lusail para terminar el torneo como el líder anotador con ocho goles.

Yazan Al Naimat empató en juego en la segunda parte, pero Qatar recibió dos penales después de que revisaron el video y Afif no titubeó para convertir en ambas ocasiones.

You know what they say, records are meant to be broken!#AsianCupFinal | #AsianCup2023 | #HayyaAsia pic.twitter.com/1sGj028Le1

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 10, 2024