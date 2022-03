8M: Astrid pasa de marchar sola en 2021 a protestar con varias mujeres en Veracruz

Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).- Astrid, una joven de Oteapan, Veracruz se hizo viral en redes sociales luego de que el año pasado decidiera marchar sola en su municipio, no obstante, este 2022, en el marco del Día Internacional de la Mujer, un grupo de mujeres se unieron para manifestarse junto a ella en contra de la violencia machista.

“Hace un año salí a marchar sola, no convoqué a nadie pensando que se me ocurrió un día antes, que no habría mujeres que quisieran participar. Pero después de lo sucedido, me llevé la grata sorpresa: que hay varias mujeres que sí les hubiera gustado participar en una marcha”, contó Astrid en redes sociales.