Policía de Florida arresta a hombre sospechoso de asesinar a matrimonio de ciclistas

Miami, 10 de marzo (EFE).- La Policía de Daytona Beach (Florida, EU) anunció este jueves el arresto del presunto asesino de dos ciclistas, un hombre y una mujer, que fueron degollados y abandonados sin vida al costado de una carretera de esta ciudad el pasado fin de semana.

Jean R. Macean, de 32 años, fue arrestado en un complejo de apartamentos de la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, y acusado de la muerte a puñaladas de Terry Aultman, de 48 años, y Brenda Aultman, de 55, que eran marido y mujer y regresaban a casa después de participar en la popular Bike Week (Semana de la Bicicleta).

I’m pleased to announce that we have arrested the man responsible for the murders of Brenda Aultman and Terry Aultman.



Our thanks to @USMarshalsHQ, @OrangeCoSheriff and @OrlandoPolice for helping us bring Jean R. Macean into custody. More details shortly @DaytonaBchPD pic.twitter.com/uQZwMN9r4x

— Chief Jakari Young (@ChiefJakari) March 10, 2022