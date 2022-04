VIDEO: Discusión entre 2 jugadores de Chivas casi termina en golpes luego de partido

El “Pollo” Briseño casi provoca disputa entre sus compañeros tras empate con Toluca; Chivas se ubica en la posición 13 del torneo con 14 unidades luego de 13 jornadas disputadas, quedando fuera de la zona de repechaje.

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 10 de abrilo (LaOpinión).- La situación que vive Chivas de Guadalajara cada vez es más tensa y eso se nota, no solo en los resultados, sino en los gestos y las acciones que toman sus jugadores. De hecho, tras el empate entre Toluca y Chivas hubo un nuevo detonante entre miembros del equipo, luego de que Antonio “El Pollo” Briseño y César Huerta protagonizaran una acalorada discusión en plena cancha.

Terminó caliente el partido en la banca del Guadalajara. Briseño se hace de palabras y empujones con César Huerta y al final, incluso parece que va con Alexis Vega a reclamarle. "La fuerza del afecto" en su máxima expresión. pic.twitter.com/VMMEsPyCQQ — Victor Wario (@vwario7) April 10, 2022

La situación se dio tras el pitazo final del árbitro, en donde se notó notablemente el descontento de los jugadores de Chivas y los ánimos se fueron caldeando en el banquillo luego de que dejaran escapar una victoria en el último minuto del partido.

Uno de los más afectados fue el “Pollo” Briseño quien continuó con la discusión con Huerta al punto de que el defensor le dio un pequeño golpe al atacante del rebaño sagrado.

Huerta por su parte, no se amedrentó y respondió a los reclamos con empujones y al ver que la situación seguía calentándose, los otros jugadores del banquillo tuvieron que intervenir para separar a sus compañeros que estaban protagonizando un espectáculo propio de la frustración.

Pero la discusión no acabó ahí, pues Briseño seguía muy caliente y continuó con sus reclamos, ahora, contra Alexis Vega, que tampoco se quedó callado ante las protestas.

ROBLES HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN EN CONFERENCIA DE PRENSA

Luego de que Leaño fuera expulsado durante el partido, Francisco Robles, auxiliar de Chivas, asistió a la conferencia de prensa y explicó un poco mejor la bronca vivida entre los jugadores y reveló que el problema empezó por la frustración.

Francisco Robles sobre el pleito de Antonio 'Pollo' Briseño: "Fue la frustración de todos, hubo algunos reclamos. Se dijo lo que se tenía lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien y no se llegó a más"#Chivas #Clausura2022 #LigaMX @PressPortmx pic.twitter.com/a1xQhpskBj — Enrique Ortega ✮ (@kike_ortega_) April 10, 2022

“Fue la frustración de todos, todos terminamos no muy contentos. Sí hubo por ahí unos reclamos, pero al final ahora se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien en el sentido de que no llegamos a algo más. Hasta ahí. No es lo mejor, pero sí fue frustración porque todos los que han jugado futbol saben que a veces uno se calienta. Los dos se hicieron de palabras y al final terminó bien todo”, explicó Robles.

Con el empate ante Toluca, Chivas se ubica en la posición 13 del torneo con 14 unidades luego de 13 jornadas disputadas, quedando así, fuera de la zona de repechaje.

