Sasha se sincera sobre demanda contra Luis de Llano; pide no lucrar con su historia

AS MÉXICO

Sasha Sokol compartió que se vio con todos los integrantes de Timbiriche para celebrar el 40 aniversario de la banda y aseguró que, debido a esta problemática con Luis de Llano, dentro de esta familia que tiene con los integrantes, hay dolor, pues es algo muy importante.

Por Adriana Pacheco

Ciudad de México, 10 de mayo (AS México).- La actriz Sasha Sokol, quien ha causado revuelo desde que alzó la voz y acusó a Luis de Llano, productor de televisión, de abuso cuando ella tenía 14 años y él 39, pidió no lucrar con su historia y aseguró que aún no denuncia formalmente a Luis de Llano, por lo que pidió respeto a su persona y todo el proceso por el que pasa.

La artista dijo esto durante un encuentro con la prensa después de que llegara al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Señaló que de no haber sido normalizado esta problemática en los medios, tal vez ella no hubiera vivido lo que le pasó cuando era menor de edad.

“Se ha hablado de eso durante muchos años, pero todavía no hay nada en concreto. Ojalá que ninguna televisora, ahora con esto que sucedió, quiera lucrar con este dolor”, dijo Sasha Sokol, quien es también compositora. Aunque no dijo el nombre de la televisora, la cantante aseguró que la compañía detrás de Timbiriche debe disculparse por quedarse callada tras su abuso.

“En lugar de ofrecer una disculpa porque esto sucedió enfrente de sus narices y lo normalizaran de la misma manera, ahora quieran lucrar”, mencionó la actriz, quien ha recibido diversas muestras de apoyo en el mundo del espectáculo, sobre todo de mujeres. Por todo el cariño y solidaridad, emitió un profundo agradecimiento.

Sobre Timbiriche, Sasha Sokol dijo que se vio con todos para celebrar el 40 aniversario de la banda. Aseguró que, debido a esta problemática con Luis de Llano, dentro de esta familia que tiene con los integrantes, hay dolor, pues es algo muy importante y debe de acabar por todas.

Por último, la exintegrante de Timbiriche aclaró que, aunque no ha denunciado formalmente a Luis de Llano, cuando lo haga, él se va a enterar. A su vez, mencionó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya la invitó a iniciar un proceso contra el productor.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.