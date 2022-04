Erik Rubín reitera apoyo a Sasha Sokol tras anuncio de proceso legal contra De Llano

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Luego de que hace unos días, Luis de Llano emitió un comunicado en el que se deslindó de las acusaciones de Sasha Sokol, y posteriormente ella anunció que emprenderá acciones legales, ahora Erik Rubín, quien también formó parte de la Timbiriche, volvió a manifestar su apoyo a su compañera.

En una entrevista con el programa Ventaneando, el esposo de Andrea Legarreta dio su opinión sobre las actualizaciones del caso.

“Sí lo vi, me da mucha tristeza que esté pasando por esto, ella es mi hermana y como ya lo he dicho anteriormente, yo estoy ahí para apoyarla en todo y ya se lo he hecho saber, estoy presente y eso es lo que tengo que decir al respecto”, dijo Erik.