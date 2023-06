“Eso lo hacía el PRI hace mucho”, dice Ebrard sobre apoyo de gobernadores a Sheinbaum

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– El excanciller mexicano y aspirante a la presidencia Marcelo Ebrard cuestionó este sábado la “cargada” a favor de su rival en la carrera presidencial, Claudia Sheinbaum, luego de los gobernadores de Colima, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Tamaulipas y Veracruz manifestaron su apoyo a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Más tarde, en su cuenta de Twitter, Ebrard publicó: “Tiene razón [el Gobernador] Rubén Rocha: apenas el lunes acordamos no habría pronunciamiento de gobernadore(a)s . Violar eso deja en falta a los gobernadore(a)s que representan a un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve. Con la gente les vamos ganando. Sigo las enseñanzas de Andrés. Sonrían, todo va a estar bien”.

Tiene razón Ruben Rocha : apenas el lunes acordamos no habría pronunciamiento de gobernadore(a)s . Violar eso deja en falta a los gobernadore(a)s que representan a un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve.Con la gente les vamos ganando.…

Además, Ebrard recordó ante los medios hoy que el lunes pasado, durante la reunión de aspirantes y gobernadores de Morena con el Presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, se acordó que los gobernadores guarden sus distancias para que haya “piso parejo”, además de que los candidatos deberán renunciar a sus cargos para competir.

“Es una regla que se va a aplicar, entiendo que todos están de acuerdo, eso se externó el día lunes. Lo mismo para los gobernadores, que aprovechen sus últimos tuits de cargadas oficiales”, cuestionó el excanciller.

Sin embargo, Ebrard se mostró “optimista” del proceso interno de Morena para elegir a su candidato a la presidencia para las elecciones de 2024. “Habla bien de Morena, si algo puedo yo decir es: quienes estemos en el movimiento y luchamos por la 4T debemos estar mu felices de tener un proceso abierto, donde la gente decida, es la primera vez que va a pasar en la historia del país, y vamos a ganar”, concluyó.

Más temprano este sábado, luego de los gobernadores de Colima, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Tamaulipas y Veracruz manifestaron su apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum con mensajes en sus redes sociales, la Jefa de Gobierno les agradeció, pero les pidió esperar las reglas que se acuerden en el Consejo Nacional de Morena.

La Jefa de Gobierno enfatizó en la unidad que debe imperar dentro de Morena en la elección del candidato o candidata presidencial.

Ayer, gobernadoras y gobernadores morenistas publicaron mensajes en Twitter en apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los cuales fueron borrados este sábado.

Pese al llamado que realizó López Obrador a la unidad y a que haya un “piso parejo” en la contienda, los mandatarios estatales del partido oficialista definieron a quien respaldarán.

También se suma la petición de Instituto Nacional Electoral (INE) para que en su calidad de simpatizantes, las y los funcionarios de Morena no generen apoyos que provoquen inequidad en el propio proceso interno del partido y después, en la contienda presidencial.

“EL PUEBLO MANDA”

López Obrador aseguró por su parte este sábado que ya “no hay dedazos ni línea” en la elección del próximo candidato presidencial de su partido Morena y advirtió que una vez que se conozca al ganador de la encuesta, se pronunciará a su favor, sea hombre o mujer, y todos deben cerrar filas.

“Yo soy maderista, no hay reelección, además, estoy contento y se los transmito a ustedes porque los que pueden entrar al relevo a sustituirme, todos son gente con convicciones, yo recomiendo a todos los que están participando. ¿Y quién va a decidir? Ya no es como a antes que era el dedazo y que no podían hablar, decía don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto, y ahí estaban todos engarrotados. No, ya no hay tapados, ni destapes, ni cargadas, ahora es el pueblo el que va a decidir quien quiere que sea el candidato a la Presidencia de nuestro movimiento”, destacó en un evento de los Programas del Bienestar desde Tamazunchale, San Luis Potosí.