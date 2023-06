No buscaré candidatura de otro partido si no gano encuesta; estaré en Morena: Monreal

El también coordinador de la Jucopo aseguró que él quiere la unidad de Morena no ser elemento de división. Mencionó que ninguna de las corcholatas tiene la preparación política que tiene él.

Por Alejandro Monjardín

Sinaloa, 10 de junio (Río Doce).– Ricardo Monreal Ávila confía en la encuesta para elegir candidato de Morena para la Presidencia en 2024, pero si no es beneficiando no buscará candidatura por otro partido.

El aspirante a candidato a la presidencia se encuentra en Culiacán para impartir la conferencia Reconciliación por México y por la tarde acudirá a Los Mochis, acompañado del gobernador Rubén Rocha Moya.

Monreal pidió al Gobernador Rubén Rocha Moya no entregar todo su corazón hacia un lado y “partir un pedazo para su amigo Ricardo”.

Gracias, amigas y amigos de Sinaloa, por el cálido recibimiento en su tierra. La reconciliación mexicana será posible de norte a sur y de este a oeste en nuestro territorio. Felicito a mi amigo gobernador Rubén @rochamoya_, con cuyo trabajo está cumpliéndole a su gente. pic.twitter.com/WUn1zv1BfF — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 10, 2023

“No me siento con menor ventaja, ayer bromeando con el Gobernador, le dije entre comida; Rubén parte tu corazón, no lo entregues todo a un lado, pártele un pedacito para tu amigo”, recordó.

El Senador mencionó que si la encuesta no lo beneficia no buscará candidatura en otro partido y seguirá en Morena porque no traicionará al partido ni al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No voy a ir a otro lugar, lo digo aquí en Sinaloa para que lo escuché el país”, comentó.

Asimismo, el también coordinador de la Jucopo aseguró que él quiere la unidad de Morena no ser elemento de división. Mencionó que ninguna de las corcholatas tiene la preparación política que tiene él.

Arrancamos nuestra visita a Sinaloa con una reunión de jóvenes, encabezada por @cidclouthier y su Comité de Reconciliación Mexicana en el estado. Escuchar y atender a las juventudes es fundamental para la #ContinuidadEnUnidad. pic.twitter.com/SLAPzVfMj7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 10, 2023

También señaló que Claudia Sheinbaum es una buena Gobernadora y mujer estupenda; y “Adán Augusto López viene creciendo en las encuestas”.

Monreal agregó que Marcelo Ebrard ha ayudado mucho al presidente en las relaciones internacionales.

El Senador Ricardo Monreal aseguró que él puede dar la sorpresa porque su vida siempre ha sido de adversidades y ahora no será la excepción. Manifestó que no se siente relegado y está muy tranquilo con su alma después de que esta semana conversó con el presidente con profundidad y seriedad como políticos que quieren el bienestar del país.

