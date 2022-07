BITS | Fire Emblem Warriors: Three Hopes, mejorando la fórmula

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, es un juego que mantiene las bases de la franquicia pero mejora y cambia pequeños aspectos para brindarnos una mejor experiencia de juego.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- En los últimos años hablar de la franquicia de Fire Emblem significa recordar grandes juegos y grandes historias manteniendo su modelo tradicional de combate por turnos, aunque en la entrega pasada, Three Houses, se veían pequeños cambios que indicaban algo más grande a futuro, el día de hoy, podemos decir que ese cambio ha llegado y lo hace para bien, aunque claro, seguramente seguiremos viendo entregas con la fórmula tradicional, pero en lo que representa a las entregas de Three Houses y Three Hopes, se adapta muy bien a lo que el juego nos ofrece.

En 2019, Koei Tecmo, uno de los desarrolladores detrás de estas entregas nos presentaba con Three Houses una de las mejores historias y más maduras de la saga hasta la fecha y hasta cierto punto una de las más tristes. Pareciera que en esta ocasión se da una secuela directa, sin embargo, podemos confirmar que no lo es y los eventos que ocurren en Three Hopes son totalmente independientes. En esta ocasión conoceremos a Shez, ya sea en su versión masculina o femenina ya que tenemos la opción de elegir al inicio del juego, como en la entrega anterior, tendremos que elegir entre las tres casas disponibles en el mundo de Fódlan donde se encuentra el imperio Adestria, el reino Faerghus o la Alianza de Leicester, cada una de ellas comandada por por líderes de la realeza diferentes y con diferentes caminos por recorrer, haciendo que al igual que en Three Houses, tengamos diferentes arcos narrativos y la influencia de las decisiones que tomemos para cada una de ellas, para de esta manera darnos mayor peso en le trama del juego y si bien mantiene un aspecto lineal, nos da un poco de libertad en la toma de decisiones.

Sin adentrarnos en la historia, cada decisión, traición, alianza y cambios en el guión de uno de los caminos que elegimos vuelve a replicar lo creado en su antecesor para darnos una gran historia de poco más de 40 horas, además de las otras tramas que se pudieran experimentar tomando un camino diferente, la secuencia de los diálogos cada vez tienen mayor peso a nivel sentimental y narrativo dándonos mucha más empatía con cada uno de los personajes que vamos conociendo y experimentando las consecuencias de nuestras decisiones.

Una de las características más destacables para esta entrega es el pequeño cambio que ha sufrido el combate, con la casi réplica del sistema que hemos visto en Hyrule Warriors y con muna mayor libertad en combate, al momento de atacar y de defender, aunque si bien, la parte táctica se sigue manteniendo en ciertos aspectos, estas pequeñas mejoras y adiciones nos dan mucha más versatilidad y libertad al momento de atacar solos o en equipo, los tipos de armas y las clases regresan, además de la combinación que debemos realizar para utilizar a los héroes más efectivos, contra diferentes tipos de enemigos, esto es uno de los puntos más fuertes del combate y que mantienen el hecho de que no debemos de picar simplemente muchos botones para poder derrotarlos. Las fases de batalla también han sufrido una pequeña modificación con objetivos principales y secundarios, además de que podremos planificar cada fase para escoger a los campeones que mayor efectividad puedan tener, en este sentido, vale la pena no elegir nuestro favorito, sino a lo que de verdad tengan un gran efecto al momento de la batalla.

En la parte gráfica, el juego sigue luciendo impecable, tanto a nivel jugabilidad, pero aún más destacable en cada escena cinematográfica y de diálogos que podemos experimentar el estilo ya tan marcado que se hace característico de la serie, además de que al momento del combate, los efectos que podemos ver al realizar diferentes ataques, combinaciones o movimientos especiales logran crear una atmósfera digna del juego. Por si fuera poco, los diferentes escenarios y paisajes que recorremos a lo largo de la historia no podrían transmitirnos una mejor labor detrás de ellos.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, es un juego que mantiene las bases de la franquicia pero mejora y cambia pequeños aspectos para brindarnos una mejor experiencia de juego, sin embargo, sigue siendo un juego que en su mayoría está destinado a los fanáticos de la saga y tal vez pueda resultar algo pesado para quienes no están tan familiarizado en el sistema de progresión, la forma de la historia y el combate.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez