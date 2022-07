Leclerc se lleva la victoria en el GP de Austria; auto de Sainz se incendia (VIDEO)

Madrid, 10 de julio (Europa Press).- El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se ha llevado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Austria, undécima cita del Mundial de Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) se ha visto obligado a abandonar por la rotura del motor y Fernando Alonso (Alpine) ha terminado décimo tras salir desde la última fila de la parrilla.

Sólo la mala fortuna impidió a la “Scuderia” hacer doblete en casa de Red Bull, algo con lo que hubiesen vengado lo sucedido en Imola, donde la marca energética hizo doblete; en la vuelta 57, cuando rodaba en puestos de podio, Sainz tuvo que retirarse de la pista tras la rotura del motor y salir de un vehículo envuelto en llamas; era su cuarto abandono del año.

El día del “Cavallino Rampante” todavía pudo acabar peor, pero Leclerc consiguió sobrevivir a los problemas con el pedal del acelerador que afectaron a su monoplaza en el tramo final. Con ello, firmó su tercera victoria del curso, la quinta en su trayectoria en la Fórmula 1, y regresa a la segunda posición de la general de pilotos -a 38 puntos de Verstappen-.

“Estaba realmente asustado”, reconoció por radio tras la carrera sobre el acercamiento final del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). El líder del campeonato salvó la jornada con un segundo puesto, el mejor resultado posible dado el ritmo con el que contaban los Ferrari en Spielberg. Además, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue tercero con su tercer podio consecutivo.

LECLERC ADELANTA A VERSTAPPEN

Ante una inmensa marea de bengalas naranjas en las gradas de Red Bull Ring, Verstappen pudo defender su posición de privilegio, conquistada en la carrera al sprint del sábado, frente a Leclerc una vez apagados los semáforos, pero la lucha saltó por detrás.

El británico George Russell (Mercedes) consiguió adelantar a Sainz – aunque el madrileño recuperó la tercera plaza-, y tras un toque con Sergio Pérez (Red Bull) este acabó en la grava obligado a entrar en boxes para montar duros. Por detrás, Alonso inició su remontada, que le llevó desde la última plaza a la octava en solo 19 giros.

Ya en la vuelta 11, Leclerc, que había empezado a marcar vueltas rápidas, metió el morro a un “Mad Max” que se supo defender, pero su mejor ritmo haría el adelantamiento inevitable. Así, sólo un giro después, el holandés sucumbió y aprovechó para realizar su primera parada para vestir el compuesto duro.

La estrategia permitió a Sainz auparse al segundo puesto, un lugar donde se mantuvo hasta la vuelta 26, cuando entró junto a su compañero de equipo en boxes para salir ambos tras el líder del Mundial. Mientras, la marca energética retiraba el coche de “Checo” Pérez, que sucumbió finalmente a los daños del incidente con Russell en la primera vuelta.

LAP 1/71

Perez spins off into the Turn 4 gravel after contact with Russell.

The Mexican makes it back to the pits and switches to hard tyres. He returns to the track in last place.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/rZG4aJnNoy

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022