Turquía enviará a su Parlamento el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN

Por Karl Ritter, Lorne Cook y Suzan Fraser

Vilna, Lituania, 10 de julio (AP) — La membresía de Suecia en la OTAN dio el lunes un importante paso después de que Turquía accedió a retirar uno de los últimos grandes obstáculos a cambio de ayuda para revivir las posibilidades de Ankara de sumarse a la Unión Europea.

Durante las negociaciones en la capital de Lituania, en donde los dirigentes de los países de la OTAN sostendrán una reunión cumbre por dos días a partir del martes, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan se comprometió a presentar el protocolo de adhesión del país nórdico ante el Parlamento “lo antes posible”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023