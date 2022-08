MLS gana competencia de habilidades frente a la Liga MX, previo a Juego de Estrellas

Ciudad de México, 10 de agosto (AsMéxico).- La Major League Soccer (MLS) se llevó la segunda edición del All-Star Skills Challenge ante la Liga MX. El equipo de la Liga Estadounidense tuvo un marcador favorable de 3-2 en este concurso de habilidades que culminó con el desafío del travesaño, donde Hany Mukhtar fue el héroe del equipo con el toque final. Los mexicanos que tuvieron participación con los de la MLS fueron Javier “Chicharito” Hernández (LA Galaxy) y Héctor Herrera (Houston Dynamo).

It all came down to the Crossbar Challenge…

Hany & the MLS squad delivered! #MLSAllStar pic.twitter.com/nFnivqPYIX

— Major League Soccer (@MLS) August 10, 2022