Los programas de Bienestar tendrán un aumento presupuestal para 2023, asegura AMLO

El Presidente López Obrador prometió que habrán aumentos de presupuesto a diversos programas sociales, incluyendo la pensión de adultos mayores que afirma, será al doble para el 2024 en relación a cuando comenzó su Gobierno.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los programas de Bienestar tendrán un aumento presupuestal para 2023, por lo que desmintió rumores de recortes.

“No hay ningún programa de Bienestar que se quede sin presupuesto. Que la gente sepa, si escuchan que va a haber reducción de presupuesto de los programas de Bienestar, que sepan que es mentira, que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios. Así, categórico”, afirmó el Presidente durante la conferencia matutina.

Asimismo, aseguró que dichos programas sociales contarán con suficiente presupuesto para lo que resta del 2022, todo 2023 y en el 2024, año que acontecerá la elección presidencial.

“Para el año próximo viene un incremento para las pensiones. Desde el primer trimestre del 2024 ya van a estar las pensiones al doble para adultos mayores”.

“Estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos, primero los pobres”, añadió López Obrador.

#ConferenciaPresidente

Desmiente AMLO reducciones de presupuesto en los programas del bienestar. pic.twitter.com/BqqJla8h1L — Al Momento 4T (@Almomento4T) August 10, 2022

Igualmente aseguró que los recortes de presupuesto debido al Plan de Austeridad, no afectarán a todos los programas sociales de Bienestar, por lo que reiteró su compromiso con la población.

“Cuando hablamos de que pasamos de austeridad a pobreza franciscana es que no debemos relajar la disciplina porque no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre”

Mencionó que el Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad está siendo tema de diálogo con gobiernos estatales para que supere el límite de 29 años por el que la persona puede ser beneficiada.

“Están cubiertas [las personas con discapacidad] hasta los 29 años, eso es, vamos a decir, a todos, pero faltaba de 29 a 64, porque ya a partir de los 64 ya está la pensión de adulto mayor. Entonces, ya en más de la mitad de los estados ya se logró que también tengan pensión discapacitados de 29 a 64, es decir, ya hay estados en donde la pensión para discapacidad es universal, es a todos”.

El mandatario mexicano aseguró que, pese a ello, no habrá falta de presupuesto para el desarrollo del país, por lo que también habrán reducciones en los gastos de operación del Gobierno.

“Antes le costaba mucho al pueblo mantener al Gobierno […] El Gobierno estaba ensimismado, no se liberaban fondos para el pueblo, por eso no había la pensión a adultos mayores, ni había becas, ni Sembrando Vida, ni lo que estamos haciendo de que se garantice el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos. No alcanzaba: todo era entregar concesiones, privatizar todo, hasta los reclusorios y pagar a los particulares”.