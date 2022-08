WhatsApp escucha a sus usuarios: lanza opción para salir de un grupo sin ser notado

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- WhatsApp anunció nuevas funciones de privacidad para los usuarios dentro de la aplicación operada por la matriz Meta.

Una de las nuevas funciones instauradas en la aplicación de mensajería es la de permitir que las y los usuarios puedan salir de grupos sin que los demás miembros reciban notificaciones sobre dicha acción.

Anteriormente, al salir de un grupo, se desplegaba un aviso en la parte inferior de la conversación indicando quién fue la persona que se retiró; sin embargo, esto cambiará haciendo que únicamente el administrador del grupo sea el notificado de dichos movimientos.

Ya existía una función en WhastApp para decidir si notificar o no a otros usuarios cuando sus mensajes fueron leídos; sin embargo, esto se ampliará con la implementación de dichos controles pero para hacer saber a los contactos si se está en línea.

Finalmente, referente a la función de mensajes multimedia (fotos y videos) mandados en las conversaciones para que sean vistas una vez, ahora se añadirá la función de bloquear que se les tome captura de pantalla a esa clase de mensajes.

WhatsApp añadió que existe una función para programar los chats con todos los contactos para que, después de 24 horas, todas las conversaciones desaparezcan.

— WhatsApp (@WhatsApp) August 10, 2022