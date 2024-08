“Me siento feliz”: Ángela, la alumna mexicana que está entre los 50 mejores del mundo

El primer concurso de tecnología en el que se inscribió Ángela fue el FIRST LEGO Challenge, donde su equipo ganó el galardón de “Rising Star”, posteriormente participó en el segundo Concurso Nacional de Robótica en la categoría “Home Care Challenge” y en marzo del 2022 compitió en la XXVII Olimpiada de Informática de Veracruz.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Bajo la dirección de las cuatro “D”: deseo, decisión, determinación y disciplina, Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante de preparatoria del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Manuel Maple Arce No.244, logró entrar al Top 50 de los mejores estudiantes a nivel mundial del Global Student Prize 2024, con posibilidades de ser nombrada como la mejor del planeta.

La joven de 17 años de edad es originaria de Papantla de Olarte, Veracruz, y actualmente se encuentra estudiando Ciencias de la Computación, una rama a la que acercó gracias a su papá, el profesor Luis Enrique Olazarán Camarillo, durante la pandemia de la Covid-19.

En entrevista para SinEmbargo, Olazarán Laureano abordó su interés por el movimiento STEM, programa que promueve la enseñanza de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y cómo fue que éste la llevó a competir en el Global Student Prize 2024.

“Mi papá es maestro de Conalep, el maestro Luis Enrique Olazaran Camarillo, él me sentó las bases de todas estas áreas STEM, y a lo largo de mi trayectoria en Conalep he ido a concursar a torneos de robótica a nivel estatal, nacional e internacionales, y el año pasado por parte de un maestro, el ingeniero Carlos Espinoza Marchán, me llegó el premio al talento STEM, una convocatoria que realiza el movimiento STEM y Global Fundation, donde buscaron a los mejores estudiantes de México dentro de ciencia tecnología, ingeniería y matemáticas, y fue un proceso igual largo, muy bonito realmente, y resulté ganadora de este premio”, explicó.

“Teniendo este antecedente llega la convocatoria del Global Student Prize, que es similar pero a nivel global y busca a jóvenes estudiantes que tengan iniciativa, que tengan proyectos que beneficien a su comunidad, entonces fue un proceso donde toda mi historia de vida tenían que contemplarla, que leerla, no solamente las calificaciones, no, muchas cosas influyeron en esta postulación, y pues me llegó el resultado”, añadió.

De acuerdo con el sitio oficial del Global Student Prize, el primer concurso de tecnología en el que se inscribió Ángela fue el FIRST LEGO Challenge, donde su equipo ganó el galardón de “Rising Star”. Este primer éxito la llevó a unirse al Club de Robótica y Programación Nakú, que ahora dirige, y posteriormente, en el 2021, participó en el segundo Concurso Nacional de Robótica en la categoría “Home Care Challenge”, donde su equipo obtuvo el primer lugar a nivel estatal y nacional; y en marzo del 2022 se alzó con la medalla de plata en la XXVII Olimpiada de Informática de Veracruz.

En junio del 2023 la joven fue reconocida en el STEM Talent Award: National Student Prize México, organizado por el Movimiento STEM y la Fundación Varkey, luego de presentar “Ixtlilton”, proyecto en el que desarrolló un asistente médico virtual impulsado por Inteligencia Artificial (IA) con el objetivo de brindar ayuda en zonas del país que tienen una menor disponibilidad de atención médica presencial.

Lo anterior, explicó en un clip compartido en el canal de YouTube de Movimiento STEM, resultó luego del temor generalizado que se vivió durante la emergencia sanitaria del coronavirus. “En mi plantel el 80 por ciento de los estudiantes son de comunidad, ellos mismos nos platicaban de ese miedo que tenían las personas de comunidad, ellos mismos, su familia, de venir a la ciudad a realizarse un diagnostico médico, una consulta, y es por esto que por medio de nuevas tecnologías, por medio de las áreas STEM, se dio una solución”.

Ángela compartió a este medio que fue precisamente el National Student Prize México el que la llevó a concursar en el Global Student Prize 2024, donde la eligieron por ser un agente de cambio en la educación, además, indicó que también “seleccionaron también a jóvenes que estaban dedicados al medio ambiente y que tienen un impacto social”.

De resultar ganadora como la mejor estudiante a nivel mundial, Ángela obtendría un premio de 100 mil dólares, el cual invertiría en la construcción de un aula STEM en Veracruz, equipada con equipos de cómputo, laboratorios y kits para armar robots, ya que considera que desde la educación básica, los estudiantes se ven interesados, de alguna u otra forma, por estas áreas al estar viviendo en una era digital donde, en todo momento, hay avances.

Al ser cuestionada por su familia, Ángela no dudo en expresar que este logro no sólo es de ella sino también de sus padres, ambos profesores, quienes la han impulsado y apoyado tanto académicamente como sentimentalmente.

“Mi papá fue mi mayor impulso en adentrarme a todo esto de concursos, de aprender sobre STEM y él se siente muy orgulloso, mi papá siempre ha sido muy increíble, muy buen maestro, me ha guiado por un excelente camino y pues siempre anda reproduciendo el video donde me anuncian como finalista, es algo que él realmente se emociona al verlo, y pues todo este logro no solamente es mío, es también de mi familia porque pues ellos son los que me han apoyado. Y bueno, mi mamá también está muy contenta, muy feliz, ella es la que me llega a equilibrar de la parte de proyectos y académica, y la parte más sentimental, entonces es un esfuerzo de todos, un trabajo en equipo y, por supuesto, también de mis docentes”.

Además de verse motivada por el aprendizaje STEM, la joven estudiante también se preocupa por ser un ejemplo a seguir, sobre todo para las niñas y jóvenes estudiantes, a quienes hace hincapié en que los sueños se hacen realidad por más complicado que llegue a ser el camino.

“Siempre hay barreras, siempre hay obstáculos, y lo más complicado es que sea una barrera propia, lo voy a decir de experiencia personal, casi siempre tenía baja autoestima, no tenía confianza en mí, pero encontré a alguien, a una niña que fue mi ejemplo seguir, que influenció mucho en mi vida, que yo seguí su ejemplo, vi cómo era tan dedicada, tan comprometida, y pues ahora soy yo la que está influenciando a más niñas y quiero que este camino siga, que sea de generación en generación, que todas tengamos un ejemplo a seguir, que sean mujeres, que se empoderen, entonces les diría que sean muy disciplinadas, la educación siempre las va a llevar por un muy buen camino y que siempre escuchen a las personas que los quieren porque les dicen las cosas para el bien de ellas”.

Finalmente apuntó sentirse feliz por haber sido seleccionada dentro de los 50 mejores estudiantes a nivel mundial. “Es un gran reconocimiento, o sea, ver todo este esfuerzo, toda la dedicación, el compromiso, los sacrificios, los desvelos, muchas cosas te pasan por la mente, y llegas a este objetivo, estos resultados tan favorables para mí, pero sin duda también para todo México”.

El Global Student Prize 2024 es un premio anual creado por la Fundación Varkey en alianza con la empresa tecnológica estadounidense Chegg, y desde 2021 se ha reconocido con éste el esfuerzo de “estudiantes extraordinarios” preocupados por transformar el mundo en algo mejor.

El premio está abierto a todos los estudiantes que tengan al menos 16 años y estén inscritos en una institución académica o en un programa de capacitación y habilidades.

