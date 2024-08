Marte y Júpiter tendrán una alineación espectacular en el cielo el próximo miércoles

Por Marcia Dunn

CAPE CANAVERAL, Fla. (AP).— Marte y Júpiter se están acomodando en el cielo nocturno para su encuentro más cercano en esta década.

Estarán tan cerca el miércoles, al menos desde nuestra perspectiva, que sólo una porción de luna podría caber entre ellos. En realidad, el planeta más grande de nuestro sistema solar y su vecino rojizo y más tenue estarán separados por más de 575 millones de kilómetros en sus respectivas órbitas.

Los dos planetas alcanzarán su separación mínima (un tercio de un grado o aproximadamente un tercio del ancho de la Luna) durante las horas de luz del miércoles en la mayor parte de América, Europa y África. Pero no aparecerán muy diferentes horas o incluso un día antes cuando el cielo esté oscuro, dijo Jon Giorgini del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en California.

Las mejores vistas se obtendrán en el cielo oriental, hacia la constelación de Tauro, antes del amanecer. Conocidas como conjunciones planetarias, estas parejas cómicas ocurren solo cada tres años aproximadamente.

Stargazers, look up! It’s time for the Perseid meteor shower. Head out the night of Aug. 11 and before dawn on Aug. 12 for a chance to see some celestial fireworks. https://t.co/lWKxd8inbD pic.twitter.com/KlFzC8Eul3

— NASA (@NASA) August 9, 2024