Shakira abre segunda fecha en el Estadio GNP Seguros. Consulta los precios AQUÍ

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 10 de octubre (ASMéxico).- Tras el éxito de la venta de las presentaciones de Shakira en México, ahora se ha abierto una segunda fecha en el Estadio GNP Seguros, para el 21 de marzo de 2025, con el fin de que ningún fan se quede sin ver a la cantante en vivo.

Aquí te compartimos los detalles sobre la venta de los boletos para esta segunda fecha en el recinto ubicado en la Ciudad de México.

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS PARA LA SEGUNDA FECHA?

Ocesa anunció que se ha abierto esta segunda fecha, y la preventa de boletos para tarjetahabientes Citibanamex ya se encuentra disponible desde este momento, mientras que la venta general iniciará mañana 11 de octubre.

– 19 de marzo en el Estadio GNP Seguros – Preventa agotada

– 21 de marzo en el Estadio GNP Seguros – Nueva Fecha

Precios de los boletos de la segunda fecha

– Rojo: 11 mil 942 pesos.

– Amarillo: ocho mil 050 pesos.

– Rosa: seis mil 830 pesos.

– Azul: cinco mil 610 pesos.

– Morado: cuatro mil 390 pesos.

– Café: tres mil 170 pesos.

– Zona GNP: tres mil 536 pesos.

– Verde B: tres mil 048 pesos.

Minutes before my pop up performance and tour announcement in Coachella 🥳 pic.twitter.com/WvoXPvxBEW

— Shakira (@shakira) April 15, 2024