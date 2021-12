El turismo internacional en México sube 36.8 % (interanual) en octubre: Inegi

El PIB turístico de México, que hasta antes de la crisis sanitaria por el coronavirus representaba un 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2019, cerrará este 2021 en una proporción de 7.1 por ciento y en 2022 en 8.3 por ciento, según estimaciones gubernamentales.

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- México recibió en octubre un 36.8 por ciento más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2020, marcado todavía por la pandemia del coronavirus, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México pasó de recibir 2 millones de turistas extranjeros en octubre de 2020 a casi 2.8 millones en octubre pasado. No obstante, si la cifra se compara con los 3.63 millones del décimo mes de 2019 se observa todavía una sustancial caída del 22.9 por ciento.

El principal repunte se dio en los turistas llegados por vía aérea, que en octubre del año anterior representaron apenas 610.625 personas y en el mismo mes de 2021 fueron cerca de 1.35 millones de viajeros, un 120.6 por ciento más.

Los turistas fronterizos, en cambio, cayeron un 2 por ciento interanual en octubre hasta los 1.19 millones de viajeros.

Los datos responden a la pandemia de la COVID-19, una enfermedad que hasta el momento ha dejado más de 3.9 millones de contagios y más de 296 mil decesos en México, uno de los países más afectados del mundo.

En octubre de 2021, el gasto total de los turistas se disparó un 141.3 por ciento interanual al pasar de 752.6 millones de dólares a mil 816.3 millones de dólares.

Además, si se compara el dato de octubre pasado con el del mismo mes de 2019, el actual es ligeramente superior.

El gasto medio de cada turista subió interanualmente al pasar de 190.4 dólares en octubre de 2020 a 367.5 dólares en el décimo mes del presente año, un 93.1 por ciento más.

Significativamente, el gasto medio del turista en 2021 es incluso mayor en 83.8 por ciento frente a los datos de 2019, cuando fue de 199.9 dólares.

El 1 de junio de 2020 arrancó en México la llamada “nueva normalidad” con una apertura económica y social por fases tras dos meses de una emergencia sanitaria que paralizó las actividades no esenciales.

#EVI el ingreso de turistas internacionales a México, si bien se ha recuperado en comparación con 2020, todavía no alcanza los niveles prepandemia: 2.79 millones en octubre 2021 vs 3.63 m en oct 2019; los que se internan por vía aérea están muy cerca: 1.346 vs 1.35 m en el lapso pic.twitter.com/jsvYqDwZjj — Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) December 10, 2021

México fue el tercer país más visitado en el mundo en 2020, un fenómeno coyuntural que se atribuye a las medidas sanitarias flexibles en las zonas turísticas del país.

México se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados del mundo con más de 45 millones de turistas internacionales, que dejaron 24 mil 563 millones de dólares, un crecimiento de 9 por ciento anual.