“No sólo es ganar la Presidencia, sino también la mayoría en el Congreso”, dice AMLO

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de tener una mayoría en el Congreso de la Unión para contar con un presupuesto integrado y que este beneficie a los ciudadanos del país tras el proceso electoral en curso.

Durante su reciente visita en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el mandatario federal hizo un llamado a la población para obtener una mayoría en el Congreso rumbo a las elecciones de 2024, con el objetivo de continuar con los programas sociales, como lo ha realizado a lo largo de su sexenio.

“Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, yo gané la Presidencia, pero si no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente porque si no se cuenta con la mayoría no se puede contar con el presupuesto integrado”, mencionó en conferencia de prensa.