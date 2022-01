OMS Europa: Considerar a la COVID-19 como una enfermedad endémica sería prematuro

Copenhague, 11 ene (EFE).- La incertidumbre relacionada con el coronavirus, la alta transmisibilidad de la variante Ómicron y la carga hospitalaria derivada de ésta hacen que sea prematuro pensar en tratar la COVID-19 como una enfermedad endémica, resaltó este martes la oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Kluge recordó que el coronavirus ha sorprendido “más de una vez” y que “no es buena idea” hacer previsiones, además de destacar que el objetivo fundamental para este año es “estabilizar la pandemia”.

Más de siete millones de nuevos casos han sido registrados en la región -que comprende a 53 países de Europa y Asia Central- en los primeros siete días del año, el doble que dos semanas antes, señaló la OMS, aunque los índices de mortalidad se mantienen estables y son más altos donde es mayor la incidencia y menor la tasa de vacunación.

Kluge mostró su preocupación por el impacto de Ómicron en los países del Este, donde el porcentaje de población vacunada es menor, y recordó que las vacunas continúan proporcionando “buena protección” contra los casos severos y muerte.

They remain our mantra:

1⃣Vaccination

2⃣Third doses or boosters

3⃣Increased mask use

4⃣Ventilation of crowded or closed spaces

5⃣The application of new clinical protocols@hans_kluge

— WHO/Europe (@WHO_Europe) January 11, 2022