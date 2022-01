EU bate nuevo récord de hospitalizaciones por COVID: tiene más de 145 mil pacientes

Washington, 11 de enero (EFE).- Estados Unidos batió este martes un nuevo récord de hospitalizaciones por COVID-19, con más de 145 mil personas ingresadas en centros sanitarios, según los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS, en inglés).

En total hay 145 mil 982 pacientes hospitalizados en el país con COVID-19, de los que cuatro mil 462 son menores de edad.

La cifra supera los 142 mil 273 enfermos de COVID-19 ingresados el 14 enero de 2021, el mayor número que se había registrado hasta el momento desde el inicio de la pandemia.

Este récord en las hospitalizaciones coincide con la expansión de la variante Ómicron, que ya es la dominante en Estados Unidos.

En paralelo, los hospitales del país afrontan escasez de personal, porque muchos trabajadores sanitarios se han infectado.

El Gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró el lunes el estado de emergencia parcial después de que los ingresos en las UCI se doblaran desde el 1 de diciembre.

