FES Aragón: tesis de Esquivel “es copia sustancial”; UNAM enviará resolución a la SEP

La Ministra Yasmín Esquivel se ha visto en el ojo del huracán desde que se dio a conocer que su tesis podría haber sido resultado de un plagio.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón concluyó que la tesis presentada por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, en 1987, es una “copia sustancial” de la original publicada en 1986 por un exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También determinó una posible falta a los principios éticos universitarios por parte de la profesora Martha Rodríguez Ortíz, quien asesoró el trabajo de titulación.

“Ambos casos se turnarán a las instancias correspondientes para que se proceda conforme a la legislación universitaria”, señaló la institución en un breve comunicado.

La UNAM también informó en un comunicado que el director de la FES Aragón comunicó a la Rectoría el resultado del análisis realizado por el Comité de integridad académica y científica de esa entidad, sobre la apropiación indebida de los textos de las tesis de 1986 y 1987, de los entonces estudiantes Edgar Ulises Báez y Yasmín Esquivel Mossa.

De la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado.

No obstante, la UNAM informó que el contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los fines a que haya lugar.

“Nuestra casa de estudios considera que siempre será mejor prevenir casos tan lamentables y penosos como éstos, por lo que en acuerdo con el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, se han tomado ya las primeras medidas en ese sentido, así como el estudio de las alternativas que permitan fortalecer nuestra normatividad para prevenir asuntos como el que nos ocupa”, refirió la UNAM.

LA POLÉMICA POR EL PLAGIO

El pasado 3 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el caso de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa no debe quedar pendiente, por lo que dijo que todo tiene que ser investigado.

Durante su conferencia de prensa diaria, el mandatario fue cuestionado sobre el tema, aunque él reiteró que serán las autoridades competentes las encargadas de resolver el caso. “Nosotros ya hemos fijado nuestra postura sobre eso, y corresponde a la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México], y luego a las instancias que se consideren”.

No obstante, el Jefe del Ejecutivo federal volvió a defender a la Ministra al aseverar que el caso salió a la luz a tan sólo unos días de que llevara a cabo la primera ronda de votación para elegir a la o el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Primero que se resuelva. O sea, a mí lo que me llama la atención es que cuando va a haber una elección salen estos asuntos. Yo padecí de un proceso de desafuero. Cada vez que hay una injusticia así, pues no me gusta porque es politiquería. Por lo general los que acusan no tienen autoridad moral”, comentó.

Y agregó: “Dicen: ‘¡Plagio!’. Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio; los problemas de México son por robo. Y todos los que dicen ‘plagio’, o se quedan callados ante los robos o se han quedado callados ante los robos, o ante la corrupción, nada más que si no les parece algo y más si se trata de perjudicarnos a nosotros, inmediatamente se enfilan. No tienen escrúpulos morales de ninguna índole, los conservadores son muy corruptos y muy hipócritas, pero también vivimos en una democracia y somos libres”.

Cuestionado sobre si el plagio no es corrupción, el Presidente López Obrador respondió que “sí” y que además “es deshonestidad”. “Pero a lo que voy es que el que acusa de plagio o los que acusan de plagio están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable aquello de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero como son muy hipócritas, son finísimas personas, se les olvida todo”.

Yasmín Esquivel se encuentra envuelta en una polémica luego de que hace unas semanas se revelara el caso del presunto plagio de la tesis de licenciatura de la Ministra, quien aspiraba a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

No obstante, la Ministra Yasmín Esquivel ha reiterado ser la autora de dicho trabajo que se presentó en la FES Aragón con el que obtuvo la licenciatura en Derecho.

🚨#ÚLTIMAHORA | “La tesis profesional que presente para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría” Esta fue la participación de la ministra Yasmín Esquivel antes de la votación para presidencia de la SCJN pic.twitter.com/jiWEwiblMd — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 2, 2023

“Hoy, con plena tranquilidad, y no sólo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría”, insistió la Ministra ante el pleno de la Corte.

Días antes, la UNAM dio a conocer sus primeras determinaciones sobre el caso, en las que se adelantó que la tesis de la Ministra Yasmín Esquivel no sería la original, como ella argumenta, sino aquella que fue sustentada en 1986, por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

Por medio de un comunicado emitido la tarde del sábado pasado, la máxima casa de estudios precisó que resulta evidente la existencia de plagio, “con base en el alto nivel de coincidencias”, el cual es superior al 90 por ciento. El documento, fechado al último día de 2022, está firmado por el Rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.