Reunión entre México y Canadá concluye con acuerdos en comercio y migración: AMLO

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- La reunión entre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, concluyó este miércoles con diversos acuerdos bilaterales en beneficio de ambas naciones.

Entre los asuntos que abordaron esta semana, la economía, el comercio, la migración y el apoyo a comunidades indígenas destacan en el resultado del encuentro entre ambos mandatarios.

C0n un video de la visita del Primer Ministro Justin Trudeu, quien llegó a la Ciudad de México el lunes pasado, ambos gobiernos compartieron su promesa de renovar una relación a favor de los pueblos, con la cooperación bilateral, su bienestar y sus intereses como eje principal.

El Plan de Acción México-Canadá consistirá en “una alianza fortalecida”, la cual será construida a partir de nueve prioridades e iniciativas que comparten ambas naciones.

Para la reconciliación con los pueblos indígenas, construirán plataformas conjuntas que permitan a los pueblos indígenas compartir mejores prácticas, lecciones aprendidas y atender problemáticas comunes en la construcción de sociedades inclusivas para favorecer la autosuficiencia, la prosperidad y el bienestar en la región para alcanzar la justicia social.

La equidad de género y empoderamiento de las mujeres será dirigida a demostrar liderazgo a nivel regional y global en la promoción y la protección de la equidad de género y del empoderamiento de las mujeres, adolescentes y niñas, incluyendo derechos sexuales y de salud reproductiva, además de acceso igualitario a oportunidades educativas.

Además, ambos países se han comprometido a “fortalecer los intercambios intergubernamentales y de la sociedad civil en sus respectivos países para promover la equidad de género, así como los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, intercultural e intergeneracional”.

En cuanto a comercio e inversión, México y Canadá buscarán “construir una recuperación económica sostenible que se centre en las personas, la creación de buenos empleos y el bienestar, así como en la calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos”.

También se comprometieron a continuar el Diálogo Económico de Alto Nivel para avanzar las prioridades de comercio internacional compartidas, entre ellas la recuperación económica pospandemia; las estrategias de comercio inclusivo; la innovación y el fortalecimiento de cadenas resilientes de suministro regional.

Para fortalecer la justicia, la paz internacional y la cooperación en seguridad, México y Canadá verán posibles mecanismos de cooperación con expertos y legisladores de ambos países, para agilizar los flujos y el acceso a la información, e identificar áreas y oportunidades para la colaboración. Asimismo, Canadá acordó proporcionar asistencia técnica para reforzar la capacidad forense mexicana.

Creating more jobs, opportunities, and economic growth – that’s what we focused on with President @LopezObrador_ , @POTUS Biden, and business leaders at the North American Leaders’ Summit this week. Find out more about what we worked on in Mexico City: https://t.co/hxW6CzxjkR pic.twitter.com/eP0YiaJfQH

Mejorar el sistema de justicia criminal en favor de los menores y familias mexicanas, así como un mecanismo de coordinación entre las autoridades financierar para actuar de inmediato ante casos de fraude que involucren a ambos países.

La estrategia antirracismo que manifestaron ambos líderes fue la necesidad de atender la desigualdad y la discriminación racial, así como combatir todas las formas de discriminación y odio, por lo que se comprometieron a trabajar hacia sociedades más justas e inclusivas.

Por ello, organizarán una serie de eventos culturales y organizarán una cumbre con representantes de la sociedad civil, Gobierno y de los sectores privado, filantrópico y laboral para abordar iniciativas antirracistas.

Además, ambos países promoverán el Decenio Internacional de Naciones Unidas para las personas afrodescendientes, con la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una oportunidad clave para apoyar los esfuerzos de tal objetivo.

Over the past two days, at the North American Leaders’ Summit, President @LopezObrador_ and I have worked together on many of the priorities that we – and that our countries – share. This morning, we sat down for another meeting and continued that important work. pic.twitter.com/RBrMgnQ01P

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 11, 2023