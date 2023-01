México y Canadá se imponen a EU en la disputa por las reglas automotrices de origen

Canadá y México presentaron una queja contra EU en 2021 por la aplicación de requisitos de contenido del sector automotriz en virtud del acuerdo de libre comercio entre los tres países.

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– Canadá y México ganaron a Estados Unidos en el panel por reglas de origen de autos bajo el marco del nuevo pacto comercial de América del Norte, anunció el miércoles un panel de solución de disputas.

Hace un año, Canadá y México presentaron una queja contra Estados Unidos sobre cómo aplicar los requisitos de contenido del sector automotriz en virtud del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (TMEC), que entró en vigor en 2020.

La Secretaría de Economía (SE) confirmó el anuncio a través de un comunicado en el que precisó que los socios del T-MEC recibieron el Informe Final sobre reglas de origen del sector automotriz, el cual se hace público formalmente hoy.

La interpretación estadounidense de las normas es “inconsistente” con el T-MEC, dijo el panel en su fallo.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) celebró la resolución al asegurar que el cumplimiento del T-MEC brinda a los tres países certidumbre jurídica.

Mary Ng, Ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, celebró hoy la resolución de controversias del T-MEC sobre las reglas de origen para productos automotrices.

“Canadá da la bienvenida a los hallazgos del informe del panel que reafirman nuestra comprensión del resultado negociado sobre las reglas de origen para los productos automotrices”, indicó la Ministra.

“Nuestro Gobierno siempre defenderá a la industria automotriz canadiense y sus trabajadores, mientras continuamos construyendo cadenas de suministro resistentes y fomentando una recuperación económica sostenible. Esperamos trabajar con nuestros socios en los Estados Unidos y México en la implementación continua de CUSMA para beneficiar a los trabajadores y la industria canadienses y aumentar la competitividad de América del Norte”, agregó en un comunicado.

Según el T-MEC, el 75 por ciento de los componentes de un vehículo deben originarse en Norteamérica para poder beneficiarse de una exención de impuestos, pero Estados Unidos discrepó sobre cómo calcular esa cifra.

México y Canadá dijeron que si una “pieza central”, como el motor o la transmisión, tiene un 75 por ciento de contenido regional, el TMEC permite que esa cifra se redondee al 100 por ciento al calcular el requisito más amplio para el contenido regional de todo un coche.

Sin embargo, Estados Unidos dijo que el contenido de las “piezas principales” no debía redondearse al determinar el contenido de todo el automóvil.

EL RECLAMO DE MÉXICO Y CANADÁ

El 20 de agosto de 2021, el Gobierno de México presentó una solicitud de consultas a los Estados Unidos, al amparo del Capítulo 31 (Solución de Controversias) del T-MEC.

La solicitud fue presentada con relación a la aplicación e interpretación por parte de los Estados Unidos de los Artículos 3 (Valor de Contenido Regional para Vehículos de Pasajeros, Camiones Ligeros, y sus Partes) y 8 (Transiciones) del Apéndice al Anexo 4-B (Disposiciones Relacionadas con las Reglas de Origen Específicas por Producto para Mercancías Automotrices) y el párrafo 4 del Artículo 4.5 (Valor de Contenido Regional) del T-MEC.

En particular, México argumentó que los requisitos establecidos por Estados Unidos para calcular el Valor de Contenido Regional (VCR) de vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes, no correspondían con lo establecido en el T-MEC. México consideró que las diversas disposiciones del Apéndice al Anexo 4-B del T-MEC, otorgan a los productores de automóviles distintas metodologías que les permiten considerar partes y componentes no originarios en el cálculo del VCR, y con ello asegurar que el vehículo se considere originario para efectos de obtener los beneficios arancelarios del Tratado.

Los Estados Unidos no coinciden con esa posición. El Gobierno de México presentó el 6 de enero de 2022 una solicitud de establecimiento de un panel, con el fin de que el panel examinara el asunto en cuestión y decidiera sobre la controversia.Canadá solicitó unirse como co-reclamante el 13 de enero de 2022.

El 11 de enero de 2023, se publicó el Informe Final del Panel en el que se establece la interpretación del Panel sobre las disposiciones relativas a las reglas de origen del sector automotriz.