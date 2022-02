Kanye West amenaza show en Coachella si Billie Eilish no se disculpa con Travis Scott

Por Liz Hernández

Ciudad de México, 11 de febrero (Vanguardia).- Hace unos días, Billie Eilish detuvo uno de sus conciertos mientras uno de sus fans buscaba su inhalador, pues parecía estar algo desconcertado y abrumado.

Entre gritos de otros espectadores, Billie mencionó que ella “espera a que todos estén bien para seguir con el show”.

Aunque en ningún momento mencionó el incidente en Astroworld, donde miles de fans fueron aplastados por una avalancha de personas, durante la presentación de Travis Scott, Kanye West, ahora conocido como “Ye”, publicó en su cuenta un mensaje de Twitter donde asegura no presentarse en Coachella si Billie no “se disculpa”.

Además, agregó que Travis Scott estará con él en el escenario en Coachella, pero necesitaba las disculpas de Billie antes de presentarse.

Con más de un millón de “me gustas”, Eilish no tuvo molestia en contestar que ni siquiera mencionó a Travis o dijo algo sobre Astroworld.

Mientras, miles de fans se preguntan si Ye estará hablando en serio, otros, se cuestionan, nuevamente, si la sanidad emocional del rapero se encuentra estable.

Here's @billieeilish stopping her concert in Atlanta this Saturday, to help a fan who needed an inhaler. 👇🏽 #BeLikeBillie pic.twitter.com/GViYsszx2U

— humit 📻 (@humitofficial) February 7, 2022