LNG/SHT regresa al Vive Latino antes de tomarse una pausa indefinida en la música

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- “Terminando el 2024 tendremos una pausa indefinida”. Sin duda, ese fue uno de los tuits de Gastón Espinosa, mejor conocido como LNG/SHT, que terminó por encender las alarmas de aquellos que lo han seguido desde sus inicios.

Han pasado poco más de diez años desde que el músico que llamó la atención de propios y extraños haciendo “Hip Hop para Punk Rockers” -tal como indica el título de su primer EP publicado en 2009- inició con una gira ininterrumpida.

Para este 2024 LNG/SHT tiene claro su objetivo: girar un año más para cambiar los escenarios por los sábados en casa para ver películas junto a su novia por tiempo indefinido.

“A esa raza que no quiere que me vaya a descansar, al chile aguanten vara. Llevo 10 años sin parar, estoy cansado, quiero quedarme en casa los sábados a ver películas con mi novia y me lo merezco. Ya volveremos, algún día volveremos”, destacó el músico en una breve entrevista cedida a SinEmbargo.