VIDEO: De Llano “era un encanto y no fue mi novio porque no quiso”: Cynthia Klitbo

Después de que Sasha Sokol rompiera el silencio sobre los abusos que sufrió por el productor Luis de Llano, la actriz Cynthia Klitbo confesó datos sobre lo sucedido con la exintgrante de Timbiriche.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 11 de marzo (LaOpinión).- La reciente denuncia de la cantante de Timbiriche Sasha Sokol, quien decidió alzar la voz contra Luis de Llano denunciando los abusos que vivió en su relación cuando él tenía 39 y ella 14, ocasionó algunas reacciones, y es que durante este tiempo la actriz mexicana Cynthia Klitbo dijo haber estado enamorada del productor revelando cómo se expresaba de la cantante.

En entrevista con Inés Moreno para su canal de Youtube publicada el mes pasado, la actriz, la actriz señaló que ella tenía 19 años cuando su relación era cercana con Luis de Llano, asegurando que en alguna ocasión le prestó dinero para pagar la renta de su departamento.

“Me cuidaba como hija, me adoraba”, dijo Cynthia Klitbo señalando que en ese momento Luis de Llano tenía 41 años y lo describió como un sujeto “jovial” por el que sentía un gran cariño llevándola a declararle su amor.

“Luis era un encanto y no fue mi novio porque no quiso ¡me encantaba! Y yo le decía: ‘¿Por qué no puedes andar conmigo? Estoy enamorada de ti”, a lo que él le respondía: “Estás muy chiquita”, relató la actriz quien señaló que el productor se refería a Sasha Sokol como “vividita”.

ASÍ DENUNCIÓ SASHA SOKOL EL ABUSO DE LUIS DE LLANO

La entrevista con Yordi Rosado a Luis de Llano ha causado gran indignación en redes sociales donde internautas han exigido que sea borrada de su canal, pues en ella el productor romantiza la relación que tuvo con la cantante cuando era menor de edad.

La exintegrante Timbiriche rompió el silencio en sus redes sociales hablando sobre los abusos que vivió en su relación, puntualizando en que se trató de un delito pues en aquel momento ella era adolescente y fue algo que la marcó para siempre.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy, que lo comparto, es que termina lo tóxico que trajo consigo”, expresó Sasha Sokol.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respondió el mensaje de Sasha Sokol y se puso a su disposición para atender el caso que denunció en redes sociales, para lo que le pidieron un medio para que pudieran ponerse en contacto con ella.

