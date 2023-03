La gente huyó de la catástrofe en Chernóbil, pero los perros no. ¿Qué les ocurrió?

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– El 26 de abril de 1986 la vida cambió para cientos de miles de personas que vivían en la ciudad de Chernóbil, en la ciudad de Pripiat y en las adyacencias de la central nuclear donde aquella madrugada explotó un reactor en una de las catástrofes nucleares más grandes y graves de la historia humana.

La cifra oficial de muertos se quedó estancada en 31 fallecidos. Un balance considerado insuficiente por organizaciones civiles ya que otras estimaciones hablan de decenas de miles de muertos a lo largo de las décadas debido a las secuelas que, a gran plazo, conlleva la exposición a la radiación.

A partir de la “Zona de Exclusión” establecida con centro en la central nuclear de Chernóbil, más de 350 mil personas –en ese entonces, el territorio aún pertenecía a la Unión Soviética– tuvieron que evacuar la zona, que ha permanecido en su mayor parte abandonada. Salvo por los animales.

A pesar de que cientos de miles de controladores de plagas se encargaron de “limpiar” la zona de exclusión alrededor del reactor, disparando a los animales por temor a propagar la contaminación –la miniserie de televisión de HBO Chernobyl reflejó estas labores en uno de sus más festejados episodios–, y a pesar de que los residentes evacuados de Pripyat tuvieron que dejar sus mascotas por órdenes de las autoridades, la fauna y la flora persistió en la zona. Incluidos cientos de perros. Los perros de Chernóbil.

PERROS EN LA ZONA DE EXCLUSIÓN

A principios de marzo, en la revista especializada Science Advances, se publicó un estudio sobre “Los perros de Chernóbil: Detalles demográficos sobre las poblaciones que habitan la zona de exclusión nuclear”. Los autores del estudio caracterizaron la estructura ge´netica de 302 perros que representan tres comunidades de este tipo de animales que viven de forma libre cerca de la planta, a entre 15 y 45 kilómetros de distancia de la zona del desastre.

“Los individuos de la planta nuclear y de la ciudad de Chernóbil son genéticamente distintos con respecto a los perros de raza pura y otros criados libremente alrededor del mundo”, de acuerdo con los amplios perfiles de genomas analizados, concluyó el estudio.

Sin embargo, los autores del estudio no tienen todavía los argumentos suficientes para informar sobre qué tanto o cómo fue que la radiación y su presencia constante a largo plazo provocó o no esos cambios, pero sí confirman que tienen una “historia de mezclas” en sus estructuras genéticas que indican “que estos perros han existido en la región de Chérnobil por un largo periodo de tiempo, potencialmente desde el desastre”.

The dogs of Chernobyl may be genetically distinct due to varying levels of radiation exposure, a new study finds. https://t.co/B5hra74xyV pic.twitter.com/vI1C3ZnRyT

— Science Advances (@ScienceAdvances) March 3, 2023