De Córdova a AMLO: Si hubo un boicot es de quien no dio dinero para instalar casillas

Lorenzo Córdova señaló que la gente que no fue a votar no habría ido si se hubieran instalado más casillas; “lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación”, declaró, ante los dichos de AMLO, que culpó al organismo por la falta de participación.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo/EFE).- El Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció al Instituto por cometer un presunto boicot contra la consulta de Revocación de Mandato.

“La narrativa de que esta elección de Revocación de Mandato contuvo el boicot del INE es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas”, declaró Córdova en conferencia de prensa.

Este lunes, López Obrador aseguró que si el INE hubiese puesto más casillas, la participación habría sido mayor.

“No vamos a caer en la falacia de decir desde el INE que si hubiera habido más casillas habría mas participación. Votamos quienes quisimos votar, quienes no pues no, y es un derecho que hay que respetar”, respondió Córdova. “Lo que no se vale es decir que es culpa del INE el índice de participación”.

Sobre la reducción de presupuesto que el ente electoral recibió para la organización de este ejercicio democrático, Córdova precisó que “el dinero que le tenían que entregar al INE para poder cumplir con sus obligaciones significaría instalar todas las casillas” que se instalaron en las elecciones intermedias de junio de 2021.

“El INE hizo todo lo que podía y debía hacer con los recursos que se le entregaron”, sentenció.

Además, sugirió preguntar cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque “no querían avalar las trampas que ocurrieron en semanas pasadas”, en relación a los múltiples avisos que tuvo que hacer el ente electoral a servidores públicos por hacer promoción de la consulta.

En la palabras de Lorenzo Córdova:

"La narrativa de que está elección de revocación de mandato contuvo el boicot del INE eso es falso". pic.twitter.com/AE68lBTZg6 — Allen Walker (@kakagoto77) April 11, 2022

Por el otro lado, estuvo de acuerdo con la declaración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al decir que la jornada electoral del día de ayer fue exitoso, destacando que los motivos detrás de su éxito van más allá del índice de votación.

“Bueno primero porque es la primera [Revocación de Mandato] y salió muy bien. Es un proceso encomiable desde el punto de vista organizativo. La particiación de los ciudadanos no es nada más el índice de votación. También es que cuando los convoca el INE para ser funcionarias y funcionarios de casilla acudan”.

Para terminar, dijo que le da “mucho gusto” que López Obrador esté contentos con los resultados y que se sume a la celebración del éxito de esta consulta popular inédita en el país.

El Presidente había acusado más temprano este lunes al INE de haber realizado un boicot para evitar la participación de los ciudadanos.

“Con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo […] Tepetitán, no instalaron casillas. Las instalaron a 30 o 40 kilómetros”, aseveró.

Agregó que el INE pudo haber promovido mejor la consulta, pero se excusaron en que no había dinero. Sin embargo, celebró que la consulta haya sido “un éxito completo” y algo inédito en la historia de México.