Papás de la joven cuestionan la justicia: “las fiscalías hacen un trabajo nefasto”

Mario Escobar, padre de Debanhi, señaló que el avance de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de su hija es lento y ha recabado pocos indicios, no obstante, reconoció que esta situación se debe a que tuvo que corregir el trabajo que en un inicio encabezó la Fiscalía General de Nuevo Léon, mismo que calificó de “nefasto”.

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).- Mario Escobar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien hace casi un año fue hallada sin vida dentro de una cisterna, en el motel Nueva Castilla en Nuevo León, luego de pasar varios días desaparecida, consideró que las fiscalías de todos los estados de la República mexicana hacen un “trabajo nefasto”, como, sostuvo, el que la Fiscalía General de Nuevo León llevó a cabo para resolver el caso de su hija.

“El trabajo nefasto que hizo la Fiscalía de Nuevo León, de cerrar cadenas de custodia, de empezar nuevamente con la carpeta, de ver este tema como un feminicidio, porque la Fiscalía de Nuevo León este tema lo ve como un accidente, nunca hace las entrevistas de acuerdo a la perspectiva de género, es ese sentido dejaron mucho qué desear la Fiscalía de Nuevo León, como todas las fiscalías de los estados hacen su trabajo nefasto”, sostuvo el señor Escobar.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, el señor Escobar señaló que el avance de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de su hija es lento y ha recabado pocos indicios, no obstante, reconoció que esta situación se debe a que tuvo que corregir el trabajo que en un inicio encabezó la Fiscalía General de Nuevo Léon, mismo que calificó de “nefasto”.

Dolores Bazaldúa, madre de la víctima, expresó a su vez en el mismo espacio que ha sido un año muy difícil para su familia, lleno de tristeza, ya que “hemos estado aprendiendo a vivir sin Debanhi, a pesar de que ya son 11 meses, todavía no hemos asimilado porque no hemos podido tener ese luto que la mayoría de las personas tienen, porque nuestra vida ha cambiado tanto, porque estamos constantemente con seguridad y no nos sentimos con la libertad de expresarnos como quisiéramos”, dijo.

“Ahorita traen indicios, la Fiscalía General de la República, muy pocos, muy lentos, no como nosotros lo quisiéramos, pero sabemos que están trabajando”, expresó el padre de Debanhi, quien destacó que tal situación se debería a que la dependencia federal habría tenido que corregir los trabajo de la Fiscalía neoleonesa, que, reiteró, actuó con “inconsistencias, negligencias y dolo” en el caso de su hija.

El señor Mario Escobar reiteró que su lucha tiene el propósito, en primer lugar, de que llegue la verdad y la justicia para su hija y, en segundo lugar, que se castigue a quienes presuntamente “manosearon el caso de Debanhi”. “Primero que nada encontrar la justicia y la verdad de Debanhi que siempre ha sido nuestro primer objetivo”, comentó.

“Segundo, que se tenga que vincular a proceso a quien se tenga que vincular, todas las personas que cometieron alguna situación, porque todo tiene una situación legal, los que encubrieron información, los que infiltraron información, los que no hicieron bien su trabajo, el Fiscal, la Fiscal de feminicidios, Griselda Núñez, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, Rodolfo Salinas, Javier Caballero y todas las personas que están dentro de este proceso deben de llevar una situación jurídica para que no vuelva a pasar”.

Por ello, detalló que ya se puso en contacto con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para que el proceso del caso de su hija pueda avanzar de manera más rápida, y que el caso de su hija no se vuelva a repetir con otras mujeres. “Solicitamos una cita, nuevamente una cita con la licenciada Rosa Icela, para que de alguna manera nos ayude a que pueda ir más rápido el proceso (…) hablamos por mucha gente, nosotros estamos hablando más allá de Debanhi, que no vuelva a pasar”, dijo

“No les pedimos, les exigimos que sea un poquito más rápido el proceso, porque de alguna manera la gente se siente insegura, la gente quiere ver justicia, en el sentido de que esto se resuelva le va a dar una certeza a la ciudadanía nacional de que las cosas se pueden hacer bien”, consideró el padre de Debanhi, quien recordó que hace un año estaban en la búsqueda de su hija, y que fue gracias a la presión de la ciudadanía que lograron dar con ella, porque de lo contrario, opinó, quizás nunca la habrían localizado.

“Nosotros en esos días estábamos en la búsqueda y con la esperanza de encontrarla con vida, ya posteriormente pasan estos 13 días de travesía, esos 13 días de angustia, en donde por la presión social de las redes sociales, de la gente, de que el tema se hizo mediático, de que se hizo internacional, nos la entregan sino yo creo que hubiese sido otra más en la lista de las desaparecidas, después de tantas inconsistencias, negligencias, dolo, filtraciones por parte de la Fiscalía de Nuevo León”, afirmó.

Respecto a la audiencia virtual que se llevó a cabo el pasado lunes, en el que fueron llamadas a declarar las dos empleadas del motel Nueva Castilla, a quienes se les acusa de falsedad de declaraciones y omisión, explicó que pese a que tenían la esperanza de que aportaran algún dato para resolver el caso de Debanhi, la defensa de esta solicitó un plazo de tres meses para aportar más datos de prueba.

“De alguna manera nosotros tenemos la esperanza o teníamos la esperanza de que las imputadas, vinculadas, nos comentaran algo para poder tener indicios de poder desmenuzar esta situación, pero como es un hecho que les compete a la defensa, ampliaron el término a los próximos tres meses, donde el juzgador les dijo ‘son tus últimos tres meses’ para ellos poder tomar una determinación legal”, detalló.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez