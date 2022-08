ENTREVISTA | El Papá de Debanhi pide ir legalmente por las cabezas en Nuevo León

Además de las acciones legales en contra de los funcionarios de primer nivel, Mario Escobar, padre de la joven, exigió que se actúe en contra de los dueños del motel Nueva Castilla, la empresa Alcosa Transportes y de todas aquellas personas que de alguna manera obstruyeron las investigaciones.

Ciudad de México, 18 de agosto (SinEmbargo).- Mario Escobar, padre Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida el pasado 21 de abril dentro de una cisterna, en el motel Nueva Castilla en Nuevo León, exigió al Gobierno federal abrir una carpeta de investigación en contra de Gustavo Adolfo Guerrero, Fiscal General de Justicia del estado, y en contra de todos los funcionarios que obstruyeron las pesquisas para encontrar a su hija.

“Exijo que se les abra carpeta de investigación, que se remueva a los que se tenga que remover porque desde la Fiscalía de desaparecidos, la cabeza es el Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero y él ahora dice que va a abrir carpeta de investigación contra los que obstruyeron, no sé por qué lo hizo desde un principio. Exijo la verdad, esa Fiscalía de Nuevo León no la merecemos y merecemos que todas las Fiscalías nos den un trato justo”, dijo Mario Escobar en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal del SinEmbargo Al Aire.

Además de las acciones legales en contra de los funcionarios de primer nivel, el padre de la joven exigió que se actúe en contra de los dueños del motel Nueva Castilla, la empresa Alcosa Transportes y de todas aquellas personas que de alguna manera obstruyeron las investigaciones.

“No debieron haber existido tantas omisiones, no debió de haber tanta negligencia, no debió haber habido ninguna filtración. (Debe haber) acciones legales contra los que resulten responsables junto a los del hotel, junto a los de Alcosa, junto con todos los que no entregaron videos porque están obstruyendo la justicia, junto con los que dieron información falsa”.

Mario Escobar recalcó que el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero es el principal responsable de todas las anomalías e inconsistencias que hubo durante las pesquisas y afirmó que por dignidad debería separarse de su cargo. “No hizo las cosas bien, él es el responsable, él es la cabeza y por dignidad debería de (irse)”.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública, anunció que durante las próximas horas se formulará imputación penal contra los presuntos responsables de obstruir la acción de justicia al inicio de la investigación en el caso de Debanhi Escobar.

El Subsecretario detalló que una vez efectuada, la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá las averiguaciones sobre el feminicidio de Debanhi, a petición de los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa.

“Por petición de la familia se determinó que una vez ejercitada la acción penal sobre la obstrucción de la justicia, se solicitará la atracción, por parte de la FGR, de la carpeta de investigación con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer el feminicidio y castigar a quienes resulten responsables”, explicó Mejía Berdeja.

Asimismo, adelantó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que ya estableció comunicación con el Fiscal General Alejandro Gertz Manero para formalizar la solicitud de atracción “en virtud de la petición de los padres”.

Mario Escobar recordó que a cuatro meses de la desaparición de Debanhi no hay ningún imputado hasta el momento y afirmó que tanto él como su esposa se encuentran molestos pues no ven ningún avance.

“Es una buena noticia (la atracción del caso por parte de la FGR) porque como comentábamos, ya van 131 días, para ser exactos, y no tenemos a ningún imputado. De alguna manera las dos cuestiones que saca el doctor Mejía es que se va a ejercer acción penal en contra de todos los que obstruyeron la investigación, así se acordó con el Fiscal. En eses sentido está muy claro que lo que hizo la Fiscalía del estado no nos ayudó en nada, precisamente por eso se toma esa decisión”.

Finalmente, Mario Escobar indicó que durante todo el proceso siempre fue respetuoso y acató todo lo que le pidieron las autoridades para no entorpecer las investigaciones, pero dijo, su paciencia ya ha llegado al límite.

“Hemos sido muy respetuosos de los tiempos, de los momentos, de todo lo que nos han pedidos, hasta la fecha hemos sido muy respetuosos de algunas cosas de secrecía porque queremos creer y seguir creyendo en esta justicia, pero todo tiene un límite y el límite se nos agotó a nosotros”.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y su cuerpo fue hallado 12 días después, en el fondo de una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

De acuerdo con la última autopsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia y un perito forense internacional, la muerte de Debanhi se debió a una asfixia por sofocación, en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios.

Su cuerpo presentó un intervalo post mortem de tres a cinco días, es decir, lo que tardaron las autoridades en encontrar el cuerpo tras su muerte. No se encontró ningún hallazgo que pueda sustentar violencia sexual; y se descartó también la posibilidad de un ahogamiento.